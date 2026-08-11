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THRV: Prospera Income ETF
Курс THRV за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.20.
Следите за динамикой Prospera Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THRV сегодня?
Prospera Income ETF (THRV) сегодня оценивается на уровне 24.20. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.20, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THRV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prospera Income ETF?
Prospera Income ETF в настоящее время оценивается в 24.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.20% и USD. Отслеживайте движения THRV на графике в реальном времени.
Как купить акции THRV?
Вы можете купить акции Prospera Income ETF (THRV) по текущей цене 24.20. Ордера обычно размещаются около 24.20 или 24.50, тогда как 7 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THRV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THRV?
Инвестирование в Prospera Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.87 - 26.64 и текущей цены 24.20. Многие сравнивают 0.08% и -2.42% перед размещением ордеров на 24.20 или 24.50. Изучайте ежедневные изменения цены THRV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Prospera Income ETF?
Самая высокая цена Prospera Income ETF (THRV) за последний год составила 26.64. Акции заметно колебались в пределах 23.87 - 26.64, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prospera Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Prospera Income ETF?
Самая низкая цена Prospera Income ETF (THRV) за год составила 23.87. Сравнение с текущими 24.20 и 23.87 - 26.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THRV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THRV?
В прошлом Prospera Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и -3.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.16
- Bid
- 24.20
- Ask
- 24.50
- Low
- 24.16
- High
- 24.20
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -2.42%
- Годовое изменение
- -3.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%