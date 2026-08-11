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THRV: Prospera Income ETF

24.20 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THRV за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.20.

Следите за динамикой Prospera Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THRV сегодня?

Prospera Income ETF (THRV) сегодня оценивается на уровне 24.20. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.20, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THRV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prospera Income ETF?

Prospera Income ETF в настоящее время оценивается в 24.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.20% и USD. Отслеживайте движения THRV на графике в реальном времени.

Как купить акции THRV?

Вы можете купить акции Prospera Income ETF (THRV) по текущей цене 24.20. Ордера обычно размещаются около 24.20 или 24.50, тогда как 7 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THRV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THRV?

Инвестирование в Prospera Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.87 - 26.64 и текущей цены 24.20. Многие сравнивают 0.08% и -2.42% перед размещением ордеров на 24.20 или 24.50. Изучайте ежедневные изменения цены THRV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Prospera Income ETF?

Самая высокая цена Prospera Income ETF (THRV) за последний год составила 26.64. Акции заметно колебались в пределах 23.87 - 26.64, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prospera Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Prospera Income ETF?

Самая низкая цена Prospera Income ETF (THRV) за год составила 23.87. Сравнение с текущими 24.20 и 23.87 - 26.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THRV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THRV?

В прошлом Prospera Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и -3.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.16 24.20
Годовой диапазон
23.87 26.64
Предыдущее закрытие
24.16
Open
24.16
Bid
24.20
Ask
24.50
Low
24.16
High
24.20
Объем
7
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-2.42%
Годовое изменение
-3.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%