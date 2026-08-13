THRV: Prospera Income ETF
今日THRV汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点24.16和高点24.20进行交易。
关注Prospera Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THRV股票今天的价格是多少？
Prospera Income ETF股票今天的定价为24.20。它在24.16 - 24.20范围内交易，昨天的收盘价为24.16，交易量达到7。THRV的实时价格图表显示了这些更新。
Prospera Income ETF股票是否支付股息？
Prospera Income ETF目前的价值为24.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.20%和USD。实时查看图表以跟踪THRV走势。
如何购买THRV股票？
您可以以24.20的当前价格购买Prospera Income ETF股票。订单通常设置在24.20或24.50附近，而7和0.17%显示市场活动。立即关注THRV的实时图表更新。
如何投资THRV股票？
投资Prospera Income ETF需要考虑年度范围23.87 - 26.64和当前价格24.20。许多人在以24.20或24.50下订单之前，会比较0.08%和。实时查看THRV价格图表，了解每日变化。
Prospera Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Prospera Income ETF的最高价格是26.64。在23.87 - 26.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Prospera Income ETF的绩效。
Prospera Income ETF股票的最低价格是多少？
Prospera Income ETF（THRV）的最低价格为23.87。将其与当前的24.20和23.87 - 26.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THRV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THRV股票是什么时候拆分的？
Prospera Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.16和-3.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.16
- 开盘价
- 24.16
- 卖价
- 24.20
- 买价
- 24.50
- 最低价
- 24.16
- 最高价
- 24.20
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -2.42%
- 年变化
- -3.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%