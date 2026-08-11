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THRO: iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
Курс THRO за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.18, а максимальная — 44.30.
Следите за динамикой iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THRO сегодня?
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) сегодня оценивается на уровне 44.24. Инструмент торгуется в пределах 44.18 - 44.30, вчерашнее закрытие составило 44.22, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF?
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF в настоящее время оценивается в 44.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.00% и USD. Отслеживайте движения THRO на графике в реальном времени.
Как купить акции THRO?
Вы можете купить акции iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) по текущей цене 44.24. Ордера обычно размещаются около 44.24 или 44.54, тогда как 90 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THRO?
Инвестирование в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF предполагает учет годового диапазона 34.95 - 44.43 и текущей цены 44.24. Многие сравнивают 3.51% и 17.13% перед размещением ордеров на 44.24 или 44.54. Изучайте ежедневные изменения цены THRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) за последний год составила 44.43. Акции заметно колебались в пределах 34.95 - 44.43, сравнение с 44.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) за год составила 34.95. Сравнение с текущими 44.24 и 34.95 - 44.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THRO?
В прошлом iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.22 и 16.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.22
- Open
- 44.30
- Bid
- 44.24
- Ask
- 44.54
- Low
- 44.18
- High
- 44.30
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.51%
- 6-месячное изменение
- 17.13%
- Годовое изменение
- 16.00%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%