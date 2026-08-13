报价部分
货币 / THRO
回到股票

THRO: iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

44.00 USD 0.22 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THRO汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点43.94和高点44.30进行交易。

关注iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THRO股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票今天的定价为44.00。它在43.94 - 44.30范围内交易，昨天的收盘价为44.22，交易量达到767。THRO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF目前的价值为44.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.38%和USD。实时查看图表以跟踪THRO走势。

如何购买THRO股票？

您可以以44.00的当前价格购买iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票。订单通常设置在44.00或44.30附近，而767和-0.68%显示市场活动。立即关注THRO的实时图表更新。

如何投资THRO股票？

投资iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF需要考虑年度范围34.95 - 44.43和当前价格44.00。许多人在以44.00或44.30下订单之前，会比较2.95%和。实时查看THRO价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的最高价格是44.43。在34.95 - 44.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的绩效。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF（THRO）的最低价格为34.95。将其与当前的44.00和34.95 - 44.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THRO股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.22和15.38%中可见。

日范围
43.94 44.30
年范围
34.95 44.43
前一天收盘价
44.22
开盘价
44.30
卖价
44.00
买价
44.30
最低价
43.94
最高价
44.30
交易量
767
日变化
-0.50%
月变化
2.95%
6个月变化
16.49%
年变化
15.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%