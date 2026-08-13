THRO股票今天的价格是多少？ iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票今天的定价为44.00。它在43.94 - 44.30范围内交易，昨天的收盘价为44.22，交易量达到767。THRO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票是否支付股息？ iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF目前的价值为44.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.38%和USD。实时查看图表以跟踪THRO走势。

如何购买THRO股票？ 您可以以44.00的当前价格购买iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票。订单通常设置在44.00或44.30附近，而767和-0.68%显示市场活动。立即关注THRO的实时图表更新。

如何投资THRO股票？ 投资iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF需要考虑年度范围34.95 - 44.43和当前价格44.00。许多人在以44.00或44.30下订单之前，会比较2.95%和。实时查看THRO价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的最高价格是44.43。在34.95 - 44.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的绩效。

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF（THRO）的最低价格为34.95。将其与当前的44.00和34.95 - 44.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。