THRO: iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
今日THRO汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点43.94和高点44.30进行交易。
关注iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THRO股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票今天的定价为44.00。它在43.94 - 44.30范围内交易，昨天的收盘价为44.22，交易量达到767。THRO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF目前的价值为44.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.38%和USD。实时查看图表以跟踪THRO走势。
如何购买THRO股票？
您可以以44.00的当前价格购买iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票。订单通常设置在44.00或44.30附近，而767和-0.68%显示市场活动。立即关注THRO的实时图表更新。
如何投资THRO股票？
投资iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF需要考虑年度范围34.95 - 44.43和当前价格44.00。许多人在以44.00或44.30下订单之前，会比较2.95%和。实时查看THRO价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的最高价格是44.43。在34.95 - 44.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的绩效。
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF（THRO）的最低价格为34.95。将其与当前的44.00和34.95 - 44.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THRO股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.22和15.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.22
- 开盘价
- 44.30
- 卖价
- 44.00
- 买价
- 44.30
- 最低价
- 43.94
- 最高价
- 44.30
- 交易量
- 767
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 2.95%
- 6个月变化
- 16.49%
- 年变化
- 15.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%