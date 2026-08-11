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THMZ: Lazard Equity Megatrends ETF
Курс THMZ за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.10, а максимальная — 35.14.
Следите за динамикой Lazard Equity Megatrends ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THMZ сегодня?
Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) сегодня оценивается на уровне 35.10. Инструмент торгуется в пределах 35.10 - 35.14, вчерашнее закрытие составило 35.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Equity Megatrends ETF?
Lazard Equity Megatrends ETF в настоящее время оценивается в 35.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.75% и USD. Отслеживайте движения THMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции THMZ?
Вы можете купить акции Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) по текущей цене 35.10. Ордера обычно размещаются около 35.10 или 35.40, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THMZ?
Инвестирование в Lazard Equity Megatrends ETF предполагает учет годового диапазона 28.18 - 35.17 и текущей цены 35.10. Многие сравнивают 2.72% и 10.80% перед размещением ордеров на 35.10 или 35.40. Изучайте ежедневные изменения цены THMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lazard Equity Megatrends ETF?
Самая высокая цена Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) за последний год составила 35.17. Акции заметно колебались в пределах 28.18 - 35.17, сравнение с 35.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Equity Megatrends ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lazard Equity Megatrends ETF?
Самая низкая цена Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) за год составила 28.18. Сравнение с текущими 35.10 и 28.18 - 35.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THMZ?
В прошлом Lazard Equity Megatrends ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.04 и 11.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.04
- Open
- 35.14
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- Low
- 35.10
- High
- 35.14
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 10.80%
- Годовое изменение
- 11.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%