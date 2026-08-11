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THMZ: Lazard Equity Megatrends ETF

35.10 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THMZ за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.10, а максимальная — 35.14.

Следите за динамикой Lazard Equity Megatrends ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THMZ сегодня?

Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) сегодня оценивается на уровне 35.10. Инструмент торгуется в пределах 35.10 - 35.14, вчерашнее закрытие составило 35.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Equity Megatrends ETF?

Lazard Equity Megatrends ETF в настоящее время оценивается в 35.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.75% и USD. Отслеживайте движения THMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции THMZ?

Вы можете купить акции Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) по текущей цене 35.10. Ордера обычно размещаются около 35.10 или 35.40, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THMZ?

Инвестирование в Lazard Equity Megatrends ETF предполагает учет годового диапазона 28.18 - 35.17 и текущей цены 35.10. Многие сравнивают 2.72% и 10.80% перед размещением ордеров на 35.10 или 35.40. Изучайте ежедневные изменения цены THMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lazard Equity Megatrends ETF?

Самая высокая цена Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) за последний год составила 35.17. Акции заметно колебались в пределах 28.18 - 35.17, сравнение с 35.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Equity Megatrends ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lazard Equity Megatrends ETF?

Самая низкая цена Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) за год составила 28.18. Сравнение с текущими 35.10 и 28.18 - 35.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THMZ?

В прошлом Lazard Equity Megatrends ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.04 и 11.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.10 35.14
Годовой диапазон
28.18 35.17
Предыдущее закрытие
35.04
Open
35.14
Bid
35.10
Ask
35.40
Low
35.10
High
35.14
Объем
2
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
10.80%
Годовое изменение
11.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%