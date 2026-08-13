THMZ: Lazard Equity Megatrends ETF
今日THMZ汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点35.02和高点35.02进行交易。
关注Lazard Equity Megatrends ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THMZ股票今天的价格是多少？
Lazard Equity Megatrends ETF股票今天的定价为35.02。它在35.02 - 35.02范围内交易，昨天的收盘价为35.10，交易量达到1。THMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Lazard Equity Megatrends ETF股票是否支付股息？
Lazard Equity Megatrends ETF目前的价值为35.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.49%和USD。实时查看图表以跟踪THMZ走势。
如何购买THMZ股票？
您可以以35.02的当前价格购买Lazard Equity Megatrends ETF股票。订单通常设置在35.02或35.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注THMZ的实时图表更新。
如何投资THMZ股票？
投资Lazard Equity Megatrends ETF需要考虑年度范围28.18 - 35.17和当前价格35.02。许多人在以35.02或35.32下订单之前，会比较2.49%和。实时查看THMZ价格图表，了解每日变化。
Lazard Equity Megatrends ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lazard Equity Megatrends ETF的最高价格是35.17。在28.18 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Equity Megatrends ETF的绩效。
Lazard Equity Megatrends ETF股票的最低价格是多少？
Lazard Equity Megatrends ETF（THMZ）的最低价格为28.18。将其与当前的35.02和28.18 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THMZ股票是什么时候拆分的？
Lazard Equity Megatrends ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.10和11.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.10
- 开盘价
- 35.02
- 卖价
- 35.02
- 买价
- 35.32
- 最低价
- 35.02
- 最高价
- 35.02
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 10.54%
- 年变化
- 11.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%