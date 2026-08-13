报价部分
货币 / THMZ
回到股票

THMZ: Lazard Equity Megatrends ETF

35.02 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THMZ汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点35.02和高点35.02进行交易。

关注Lazard Equity Megatrends ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THMZ股票今天的价格是多少？

Lazard Equity Megatrends ETF股票今天的定价为35.02。它在35.02 - 35.02范围内交易，昨天的收盘价为35.10，交易量达到1。THMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Lazard Equity Megatrends ETF股票是否支付股息？

Lazard Equity Megatrends ETF目前的价值为35.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.49%和USD。实时查看图表以跟踪THMZ走势。

如何购买THMZ股票？

您可以以35.02的当前价格购买Lazard Equity Megatrends ETF股票。订单通常设置在35.02或35.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注THMZ的实时图表更新。

如何投资THMZ股票？

投资Lazard Equity Megatrends ETF需要考虑年度范围28.18 - 35.17和当前价格35.02。许多人在以35.02或35.32下订单之前，会比较2.49%和。实时查看THMZ价格图表，了解每日变化。

Lazard Equity Megatrends ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lazard Equity Megatrends ETF的最高价格是35.17。在28.18 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Equity Megatrends ETF的绩效。

Lazard Equity Megatrends ETF股票的最低价格是多少？

Lazard Equity Megatrends ETF（THMZ）的最低价格为28.18。将其与当前的35.02和28.18 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THMZ股票是什么时候拆分的？

Lazard Equity Megatrends ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.10和11.49%中可见。

日范围
35.02 35.02
年范围
28.18 35.17
前一天收盘价
35.10
开盘价
35.02
卖价
35.02
买价
35.32
最低价
35.02
最高价
35.02
交易量
1
日变化
-0.23%
月变化
2.49%
6个月变化
10.54%
年变化
11.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%