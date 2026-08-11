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THLV: THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF
Курс THLV за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.99, а максимальная — 32.99.
Следите за динамикой THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THLV сегодня?
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF (THLV) сегодня оценивается на уровне 32.99. Инструмент торгуется в пределах 32.99 - 32.99, вчерашнее закрытие составило 32.78, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF?
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 32.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения THLV на графике в реальном времени.
Как купить акции THLV?
Вы можете купить акции THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF (THLV) по текущей цене 32.99. Ордера обычно размещаются около 32.99 или 33.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THLV?
Инвестирование в THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 31.17 - 33.47 и текущей цены 32.99. Многие сравнивают 1.35% и -0.90% перед размещением ордеров на 32.99 или 33.29. Изучайте ежедневные изменения цены THLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF?
Самая высокая цена THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF (THLV) за последний год составила 33.47. Акции заметно колебались в пределах 31.17 - 33.47, сравнение с 32.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF?
Самая низкая цена THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF (THLV) за год составила 31.17. Сравнение с текущими 32.99 и 31.17 - 33.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THLV?
В прошлом THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.78 и 0.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.78
- Open
- 32.99
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Low
- 32.99
- High
- 32.99
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- -0.90%
- Годовое изменение
- 0.30%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%