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THLV: THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF

32.93 USD 0.15 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THLV汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点32.93和高点32.99进行交易。

关注THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THLV股票今天的价格是多少？

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票今天的定价为32.93。它在32.93 - 32.99范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到3。THLV的实时价格图表显示了这些更新。

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票是否支付股息？

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF目前的价值为32.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪THLV走势。

如何购买THLV股票？

您可以以32.93的当前价格购买THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票。订单通常设置在32.93或33.23附近，而3和-0.18%显示市场活动。立即关注THLV的实时图表更新。

如何投资THLV股票？

投资THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF需要考虑年度范围31.17 - 33.47和当前价格32.93。许多人在以32.93或33.23下订单之前，会比较1.17%和。实时查看THLV价格图表，了解每日变化。

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF的最高价格是33.47。在31.17 - 33.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF的绩效。

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF（THLV）的最低价格为31.17。将其与当前的32.93和31.17 - 33.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THLV股票是什么时候拆分的？

THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.78和0.12%中可见。

日范围
32.93 32.99
年范围
31.17 33.47
前一天收盘价
32.78
开盘价
32.99
卖价
32.93
买价
33.23
最低价
32.93
最高价
32.99
交易量
3
日变化
0.46%
月变化
1.17%
6个月变化
-1.08%
年变化
0.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%