THLV: THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF
今日THLV汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点32.93和高点32.99进行交易。
关注THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THLV股票今天的价格是多少？
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票今天的定价为32.93。它在32.93 - 32.99范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到3。THLV的实时价格图表显示了这些更新。
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票是否支付股息？
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF目前的价值为32.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪THLV走势。
如何购买THLV股票？
您可以以32.93的当前价格购买THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票。订单通常设置在32.93或33.23附近，而3和-0.18%显示市场活动。立即关注THLV的实时图表更新。
如何投资THLV股票？
投资THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF需要考虑年度范围31.17 - 33.47和当前价格32.93。许多人在以32.93或33.23下订单之前，会比较1.17%和。实时查看THLV价格图表，了解每日变化。
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF的最高价格是33.47。在31.17 - 33.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF的绩效。
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF（THLV）的最低价格为31.17。将其与当前的32.93和31.17 - 33.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THLV股票是什么时候拆分的？
THOR Financial Technologies Trust THOR Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.78和0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.78
- 开盘价
- 32.99
- 卖价
- 32.93
- 买价
- 33.23
- 最低价
- 32.93
- 最高价
- 32.99
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- -1.08%
- 年变化
- 0.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%