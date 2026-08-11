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THIR: THOR Index Rotation ETF
Курс THIR за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.63, а максимальная — 34.63.
Следите за динамикой THOR Index Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THIR сегодня?
THOR Index Rotation ETF (THIR) сегодня оценивается на уровне 34.63. Инструмент торгуется в пределах 34.63 - 34.63, вчерашнее закрытие составило 34.54, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THIR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям THOR Index Rotation ETF?
THOR Index Rotation ETF в настоящее время оценивается в 34.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.58% и USD. Отслеживайте движения THIR на графике в реальном времени.
Как купить акции THIR?
Вы можете купить акции THOR Index Rotation ETF (THIR) по текущей цене 34.63. Ордера обычно размещаются около 34.63 или 34.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THIR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THIR?
Инвестирование в THOR Index Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 30.15 - 34.94 и текущей цены 34.63. Многие сравнивают 2.18% и 6.27% перед размещением ордеров на 34.63 или 34.93. Изучайте ежедневные изменения цены THIR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции THOR Index Rotation ETF?
Самая высокая цена THOR Index Rotation ETF (THIR) за последний год составила 34.94. Акции заметно колебались в пределах 30.15 - 34.94, сравнение с 34.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику THOR Index Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции THOR Index Rotation ETF?
Самая низкая цена THOR Index Rotation ETF (THIR) за год составила 30.15. Сравнение с текущими 34.63 и 30.15 - 34.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THIR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THIR?
В прошлом THOR Index Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.54 и 5.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.54
- Open
- 34.63
- Bid
- 34.63
- Ask
- 34.93
- Low
- 34.63
- High
- 34.63
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 6.27%
- Годовое изменение
- 5.58%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%