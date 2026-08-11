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THIR: THOR Index Rotation ETF

34.63 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THIR за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.63, а максимальная — 34.63.

Следите за динамикой THOR Index Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THIR сегодня?

THOR Index Rotation ETF (THIR) сегодня оценивается на уровне 34.63. Инструмент торгуется в пределах 34.63 - 34.63, вчерашнее закрытие составило 34.54, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THIR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям THOR Index Rotation ETF?

THOR Index Rotation ETF в настоящее время оценивается в 34.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.58% и USD. Отслеживайте движения THIR на графике в реальном времени.

Как купить акции THIR?

Вы можете купить акции THOR Index Rotation ETF (THIR) по текущей цене 34.63. Ордера обычно размещаются около 34.63 или 34.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THIR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THIR?

Инвестирование в THOR Index Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 30.15 - 34.94 и текущей цены 34.63. Многие сравнивают 2.18% и 6.27% перед размещением ордеров на 34.63 или 34.93. Изучайте ежедневные изменения цены THIR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции THOR Index Rotation ETF?

Самая высокая цена THOR Index Rotation ETF (THIR) за последний год составила 34.94. Акции заметно колебались в пределах 30.15 - 34.94, сравнение с 34.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику THOR Index Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции THOR Index Rotation ETF?

Самая низкая цена THOR Index Rotation ETF (THIR) за год составила 30.15. Сравнение с текущими 34.63 и 30.15 - 34.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THIR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THIR?

В прошлом THOR Index Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.54 и 5.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.63 34.63
Годовой диапазон
30.15 34.94
Предыдущее закрытие
34.54
Open
34.63
Bid
34.63
Ask
34.93
Low
34.63
High
34.63
Объем
1
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
6.27%
Годовое изменение
5.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%