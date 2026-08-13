THIR: THOR Index Rotation ETF
今日THIR汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点34.43和高点34.63进行交易。
关注THOR Index Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THIR股票今天的价格是多少？
THOR Index Rotation ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.63范围内交易，昨天的收盘价为34.54，交易量达到11。THIR的实时价格图表显示了这些更新。
THOR Index Rotation ETF股票是否支付股息？
THOR Index Rotation ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.97%和USD。实时查看图表以跟踪THIR走势。
如何购买THIR股票？
您可以以34.43的当前价格购买THOR Index Rotation ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而11和-0.58%显示市场活动。立即关注THIR的实时图表更新。
如何投资THIR股票？
投资THOR Index Rotation ETF需要考虑年度范围30.15 - 34.94和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较1.59%和。实时查看THIR价格图表，了解每日变化。
THOR Index Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，THOR Index Rotation ETF的最高价格是34.94。在30.15 - 34.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪THOR Index Rotation ETF的绩效。
THOR Index Rotation ETF股票的最低价格是多少？
THOR Index Rotation ETF（THIR）的最低价格为30.15。将其与当前的34.43和30.15 - 34.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THIR股票是什么时候拆分的？
THOR Index Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.54和4.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.54
- 开盘价
- 34.63
- 卖价
- 34.43
- 买价
- 34.73
- 最低价
- 34.43
- 最高价
- 34.63
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 1.59%
- 6个月变化
- 5.65%
- 年变化
- 4.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%