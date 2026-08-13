THIR股票今天的价格是多少？ THOR Index Rotation ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.63范围内交易，昨天的收盘价为34.54，交易量达到11。THIR的实时价格图表显示了这些更新。

THOR Index Rotation ETF股票是否支付股息？ THOR Index Rotation ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.97%和USD。实时查看图表以跟踪THIR走势。

如何购买THIR股票？ 您可以以34.43的当前价格购买THOR Index Rotation ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而11和-0.58%显示市场活动。立即关注THIR的实时图表更新。

如何投资THIR股票？ 投资THOR Index Rotation ETF需要考虑年度范围30.15 - 34.94和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较1.59%和。实时查看THIR价格图表，了解每日变化。

THOR Index Rotation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，THOR Index Rotation ETF的最高价格是34.94。在30.15 - 34.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪THOR Index Rotation ETF的绩效。

THOR Index Rotation ETF股票的最低价格是多少？ THOR Index Rotation ETF（THIR）的最低价格为30.15。将其与当前的34.43和30.15 - 34.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。