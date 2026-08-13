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THIR: THOR Index Rotation ETF

34.43 USD 0.11 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THIR汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点34.43和高点34.63进行交易。

关注THOR Index Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THIR股票今天的价格是多少？

THOR Index Rotation ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.63范围内交易，昨天的收盘价为34.54，交易量达到11。THIR的实时价格图表显示了这些更新。

THOR Index Rotation ETF股票是否支付股息？

THOR Index Rotation ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.97%和USD。实时查看图表以跟踪THIR走势。

如何购买THIR股票？

您可以以34.43的当前价格购买THOR Index Rotation ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而11和-0.58%显示市场活动。立即关注THIR的实时图表更新。

如何投资THIR股票？

投资THOR Index Rotation ETF需要考虑年度范围30.15 - 34.94和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较1.59%和。实时查看THIR价格图表，了解每日变化。

THOR Index Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，THOR Index Rotation ETF的最高价格是34.94。在30.15 - 34.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪THOR Index Rotation ETF的绩效。

THOR Index Rotation ETF股票的最低价格是多少？

THOR Index Rotation ETF（THIR）的最低价格为30.15。将其与当前的34.43和30.15 - 34.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THIR股票是什么时候拆分的？

THOR Index Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.54和4.97%中可见。

日范围
34.43 34.63
年范围
30.15 34.94
前一天收盘价
34.54
开盘价
34.63
卖价
34.43
买价
34.73
最低价
34.43
最高价
34.63
交易量
11
日变化
-0.32%
月变化
1.59%
6个月变化
5.65%
年变化
4.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%