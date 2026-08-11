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THH: Tryhard Holdings Ltd

3.11 USD 2.88 (1252.17%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THH за сегодня изменился на 1252.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 4.99.

Следите за динамикой Tryhard Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THH сегодня?

Tryhard Holdings Ltd (THH) сегодня оценивается на уровне 3.11. Инструмент торгуется в пределах 2.30 - 4.99, вчерашнее закрытие составило 0.23, а торговый объем достиг 8754. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tryhard Holdings Ltd?

Tryhard Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 3.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.31% и USD. Отслеживайте движения THH на графике в реальном времени.

Как купить акции THH?

Вы можете купить акции Tryhard Holdings Ltd (THH) по текущей цене 3.11. Ордера обычно размещаются около 3.11 или 3.41, тогда как 8754 и 34.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THH?

Инвестирование в Tryhard Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.19 - 55.05 и текущей цены 3.11. Многие сравнивают 1313.64% и 509.80% перед размещением ордеров на 3.11 или 3.41. Изучайте ежедневные изменения цены THH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tryhard Holdings Ltd?

Самая высокая цена Tryhard Holdings Ltd (THH) за последний год составила 55.05. Акции заметно колебались в пределах 0.19 - 55.05, сравнение с 0.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tryhard Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tryhard Holdings Ltd?

Самая низкая цена Tryhard Holdings Ltd (THH) за год составила 0.19. Сравнение с текущими 3.11 и 0.19 - 55.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THH?

В прошлом Tryhard Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.23 и -40.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.30 4.99
Годовой диапазон
0.19 55.05
Предыдущее закрытие
0.23
Open
2.31
Bid
3.11
Ask
3.41
Low
2.30
High
4.99
Объем
8.754 K
Дневное изменение
1252.17%
Месячное изменение
1313.64%
6-месячное изменение
509.80%
Годовое изменение
-40.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%