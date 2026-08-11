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THH: Tryhard Holdings Ltd
Курс THH за сегодня изменился на 1252.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 4.99.
Следите за динамикой Tryhard Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THH сегодня?
Tryhard Holdings Ltd (THH) сегодня оценивается на уровне 3.11. Инструмент торгуется в пределах 2.30 - 4.99, вчерашнее закрытие составило 0.23, а торговый объем достиг 8754. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tryhard Holdings Ltd?
Tryhard Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 3.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.31% и USD. Отслеживайте движения THH на графике в реальном времени.
Как купить акции THH?
Вы можете купить акции Tryhard Holdings Ltd (THH) по текущей цене 3.11. Ордера обычно размещаются около 3.11 или 3.41, тогда как 8754 и 34.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THH?
Инвестирование в Tryhard Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.19 - 55.05 и текущей цены 3.11. Многие сравнивают 1313.64% и 509.80% перед размещением ордеров на 3.11 или 3.41. Изучайте ежедневные изменения цены THH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tryhard Holdings Ltd?
Самая высокая цена Tryhard Holdings Ltd (THH) за последний год составила 55.05. Акции заметно колебались в пределах 0.19 - 55.05, сравнение с 0.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tryhard Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tryhard Holdings Ltd?
Самая низкая цена Tryhard Holdings Ltd (THH) за год составила 0.19. Сравнение с текущими 3.11 и 0.19 - 55.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THH?
В прошлом Tryhard Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.23 и -40.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.23
- Open
- 2.31
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Low
- 2.30
- High
- 4.99
- Объем
- 8.754 K
- Дневное изменение
- 1252.17%
- Месячное изменение
- 1313.64%
- 6-месячное изменение
- 509.80%
- Годовое изменение
- -40.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%