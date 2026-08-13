THH: Tryhard Holdings Ltd
今日THH汇率已更改-16.08%。当日，交易品种以低点2.44和高点2.96进行交易。
关注Tryhard Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THH股票今天的价格是多少？
Tryhard Holdings Ltd股票今天的定价为2.61。它在2.44 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为3.11，交易量达到320。THH的实时价格图表显示了这些更新。
Tryhard Holdings Ltd股票是否支付股息？
Tryhard Holdings Ltd目前的价值为2.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.90%和USD。实时查看图表以跟踪THH走势。
如何购买THH股票？
您可以以2.61的当前价格购买Tryhard Holdings Ltd股票。订单通常设置在2.61或2.91附近，而320和1.16%显示市场活动。立即关注THH的实时图表更新。
如何投资THH股票？
投资Tryhard Holdings Ltd需要考虑年度范围0.19 - 55.05和当前价格2.61。许多人在以2.61或2.91下订单之前，会比较1086.36%和。实时查看THH价格图表，了解每日变化。
Tryhard Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tryhard Holdings Ltd的最高价格是55.05。在0.19 - 55.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tryhard Holdings Ltd的绩效。
Tryhard Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Tryhard Holdings Ltd（THH）的最低价格为0.19。将其与当前的2.61和0.19 - 55.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THH股票是什么时候拆分的？
Tryhard Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.11和-49.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.11
- 开盘价
- 2.58
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.44
- 最高价
- 2.96
- 交易量
- 320
- 日变化
- -16.08%
- 月变化
- 1086.36%
- 6个月变化
- 411.76%
- 年变化
- -49.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%