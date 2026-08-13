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THH: Tryhard Holdings Ltd

2.61 USD 0.50 (16.08%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THH汇率已更改-16.08%。当日，交易品种以低点2.44和高点2.96进行交易。

关注Tryhard Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THH股票今天的价格是多少？

Tryhard Holdings Ltd股票今天的定价为2.61。它在2.44 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为3.11，交易量达到320。THH的实时价格图表显示了这些更新。

Tryhard Holdings Ltd股票是否支付股息？

Tryhard Holdings Ltd目前的价值为2.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.90%和USD。实时查看图表以跟踪THH走势。

如何购买THH股票？

您可以以2.61的当前价格购买Tryhard Holdings Ltd股票。订单通常设置在2.61或2.91附近，而320和1.16%显示市场活动。立即关注THH的实时图表更新。

如何投资THH股票？

投资Tryhard Holdings Ltd需要考虑年度范围0.19 - 55.05和当前价格2.61。许多人在以2.61或2.91下订单之前，会比较1086.36%和。实时查看THH价格图表，了解每日变化。

Tryhard Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tryhard Holdings Ltd的最高价格是55.05。在0.19 - 55.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tryhard Holdings Ltd的绩效。

Tryhard Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Tryhard Holdings Ltd（THH）的最低价格为0.19。将其与当前的2.61和0.19 - 55.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THH股票是什么时候拆分的？

Tryhard Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.11和-49.90%中可见。

日范围
2.44 2.96
年范围
0.19 55.05
前一天收盘价
3.11
开盘价
2.58
卖价
2.61
买价
2.91
最低价
2.44
最高价
2.96
交易量
320
日变化
-16.08%
月变化
1086.36%
6个月变化
411.76%
年变化
-49.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%