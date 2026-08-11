- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TGLR: ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF
Курс TGLR за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.42, а максимальная — 41.48.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TGLR сегодня?
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF (TGLR) сегодня оценивается на уровне 41.47. Инструмент торгуется в пределах 41.42 - 41.48, вчерашнее закрытие составило 41.46, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TGLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF?
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 41.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.42% и USD. Отслеживайте движения TGLR на графике в реальном времени.
Как купить акции TGLR?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF (TGLR) по текущей цене 41.47. Ордера обычно размещаются около 41.47 или 41.77, тогда как 26 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TGLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TGLR?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 35.14 - 41.61 и текущей цены 41.47. Многие сравнивают 2.65% и 10.23% перед размещением ордеров на 41.47 или 41.77. Изучайте ежедневные изменения цены TGLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF?
Самая высокая цена ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF (TGLR) за последний год составила 41.61. Акции заметно колебались в пределах 35.14 - 41.61, сравнение с 41.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF?
Самая низкая цена ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF (TGLR) за год составила 35.14. Сравнение с текущими 41.47 и 35.14 - 41.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TGLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TGLR?
В прошлом ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.46 и 8.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.46
- Open
- 41.42
- Bid
- 41.47
- Ask
- 41.77
- Low
- 41.42
- High
- 41.48
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 10.23%
- Годовое изменение
- 8.42%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%