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TGLR: ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF

41.45 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TGLR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.45和高点41.53进行交易。

关注ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TGLR股票今天的价格是多少？

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票今天的定价为41.45。它在41.45 - 41.53范围内交易，昨天的收盘价为41.47，交易量达到3。TGLR的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票是否支付股息？

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF目前的价值为41.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪TGLR走势。

如何购买TGLR股票？

您可以以41.45的当前价格购买ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票。订单通常设置在41.45或41.75附近，而3和-0.19%显示市场活动。立即关注TGLR的实时图表更新。

如何投资TGLR股票？

投资ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF需要考虑年度范围35.14 - 41.61和当前价格41.45。许多人在以41.45或41.75下订单之前，会比较2.60%和。实时查看TGLR价格图表，了解每日变化。

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF的最高价格是41.61。在35.14 - 41.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF的绩效。

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF（TGLR）的最低价格为35.14。将其与当前的41.45和35.14 - 41.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TGLR股票是什么时候拆分的？

ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.47和8.37%中可见。

日范围
41.45 41.53
年范围
35.14 41.61
前一天收盘价
41.47
开盘价
41.53
卖价
41.45
买价
41.75
最低价
41.45
最高价
41.53
交易量
3
日变化
-0.05%
月变化
2.60%
6个月变化
10.18%
年变化
8.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%