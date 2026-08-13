TGLR: ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF
今日TGLR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.45和高点41.53进行交易。
关注ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
TGLR股票今天的价格是多少？
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票今天的定价为41.45。它在41.45 - 41.53范围内交易，昨天的收盘价为41.47，交易量达到3。TGLR的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票是否支付股息？
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF目前的价值为41.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪TGLR走势。
如何购买TGLR股票？
您可以以41.45的当前价格购买ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票。订单通常设置在41.45或41.75附近，而3和-0.19%显示市场活动。立即关注TGLR的实时图表更新。
如何投资TGLR股票？
投资ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF需要考虑年度范围35.14 - 41.61和当前价格41.45。许多人在以41.45或41.75下订单之前，会比较2.60%和。实时查看TGLR价格图表，了解每日变化。
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF的最高价格是41.61。在35.14 - 41.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF的绩效。
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF（TGLR）的最低价格为35.14。将其与当前的41.45和35.14 - 41.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TGLR股票是什么时候拆分的？
ETF Opportunities Trust LAFFER TENGLER Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.47和8.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.47
- 开盘价
- 41.53
- 卖价
- 41.45
- 买价
- 41.75
- 最低价
- 41.45
- 最高价
- 41.53
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 2.60%
- 6个月变化
- 10.18%
- 年变化
- 8.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%