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TGHL: Growhub Ltd

1.01 USD 0.19 (23.17%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TGHL за сегодня изменился на 23.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 1.05.

Следите за динамикой Growhub Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TGHL сегодня?

Growhub Ltd (TGHL) сегодня оценивается на уровне 1.01. Инструмент торгуется в пределах 0.80 - 1.05, вчерашнее закрытие составило 0.82, а торговый объем достиг 1664. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TGHL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Growhub Ltd?

Growhub Ltd в настоящее время оценивается в 1.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.92% и USD. Отслеживайте движения TGHL на графике в реальном времени.

Как купить акции TGHL?

Вы можете купить акции Growhub Ltd (TGHL) по текущей цене 1.01. Ордера обычно размещаются около 1.01 или 1.31, тогда как 1664 и 24.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TGHL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TGHL?

Инвестирование в Growhub Ltd предполагает учет годового диапазона 0.27 - 3.80 и текущей цены 1.01. Многие сравнивают -18.55% и 160.98% перед размещением ордеров на 1.01 или 1.31. Изучайте ежедневные изменения цены TGHL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Growhub Ltd?

Самая высокая цена Growhub Ltd (TGHL) за последний год составила 3.80. Акции заметно колебались в пределах 0.27 - 3.80, сравнение с 0.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Growhub Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Growhub Ltd?

Самая низкая цена Growhub Ltd (TGHL) за год составила 0.27. Сравнение с текущими 1.01 и 0.27 - 3.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TGHL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TGHL?

В прошлом Growhub Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.82 и -72.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.80 1.05
Годовой диапазон
0.27 3.80
Предыдущее закрытие
0.82
Open
0.81
Bid
1.01
Ask
1.31
Low
0.80
High
1.05
Объем
1.664 K
Дневное изменение
23.17%
Месячное изменение
-18.55%
6-месячное изменение
160.98%
Годовое изменение
-72.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%