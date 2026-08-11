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TGHL: Growhub Ltd
Курс TGHL за сегодня изменился на 23.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 1.05.
Следите за динамикой Growhub Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TGHL сегодня?
Growhub Ltd (TGHL) сегодня оценивается на уровне 1.01. Инструмент торгуется в пределах 0.80 - 1.05, вчерашнее закрытие составило 0.82, а торговый объем достиг 1664. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TGHL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Growhub Ltd?
Growhub Ltd в настоящее время оценивается в 1.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.92% и USD. Отслеживайте движения TGHL на графике в реальном времени.
Как купить акции TGHL?
Вы можете купить акции Growhub Ltd (TGHL) по текущей цене 1.01. Ордера обычно размещаются около 1.01 или 1.31, тогда как 1664 и 24.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TGHL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TGHL?
Инвестирование в Growhub Ltd предполагает учет годового диапазона 0.27 - 3.80 и текущей цены 1.01. Многие сравнивают -18.55% и 160.98% перед размещением ордеров на 1.01 или 1.31. Изучайте ежедневные изменения цены TGHL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Growhub Ltd?
Самая высокая цена Growhub Ltd (TGHL) за последний год составила 3.80. Акции заметно колебались в пределах 0.27 - 3.80, сравнение с 0.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Growhub Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Growhub Ltd?
Самая низкая цена Growhub Ltd (TGHL) за год составила 0.27. Сравнение с текущими 1.01 и 0.27 - 3.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TGHL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TGHL?
В прошлом Growhub Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.82 и -72.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.82
- Open
- 0.81
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 0.80
- High
- 1.05
- Объем
- 1.664 K
- Дневное изменение
- 23.17%
- Месячное изменение
- -18.55%
- 6-месячное изменение
- 160.98%
- Годовое изменение
- -72.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%