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TGHL: Growhub Ltd

0.91 USD 0.10 (9.90%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TGHL汇率已更改-9.90%。当日，交易品种以低点0.90和高点0.98进行交易。

关注Growhub Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

TGHL股票今天的价格是多少？

Growhub Ltd股票今天的定价为0.91。它在0.90 - 0.98范围内交易，昨天的收盘价为1.01，交易量达到129。TGHL的实时价格图表显示了这些更新。

Growhub Ltd股票是否支付股息？

Growhub Ltd目前的价值为0.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.60%和USD。实时查看图表以跟踪TGHL走势。

如何购买TGHL股票？

您可以以0.91的当前价格购买Growhub Ltd股票。订单通常设置在0.91或1.21附近，而129和-1.09%显示市场活动。立即关注TGHL的实时图表更新。

如何投资TGHL股票？

投资Growhub Ltd需要考虑年度范围0.27 - 3.80和当前价格0.91。许多人在以0.91或1.21下订单之前，会比较-26.61%和。实时查看TGHL价格图表，了解每日变化。

Growhub Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Growhub Ltd的最高价格是3.80。在0.27 - 3.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Growhub Ltd的绩效。

Growhub Ltd股票的最低价格是多少？

Growhub Ltd（TGHL）的最低价格为0.27。将其与当前的0.91和0.27 - 3.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TGHL股票是什么时候拆分的？

Growhub Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.01和-75.60%中可见。

日范围
0.90 0.98
年范围
0.27 3.80
前一天收盘价
1.01
开盘价
0.92
卖价
0.91
买价
1.21
最低价
0.90
最高价
0.98
交易量
129
日变化
-9.90%
月变化
-26.61%
6个月变化
135.14%
年变化
-75.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%