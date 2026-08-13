TGHL股票今天的价格是多少？ Growhub Ltd股票今天的定价为0.91。它在0.90 - 0.98范围内交易，昨天的收盘价为1.01，交易量达到129。TGHL的实时价格图表显示了这些更新。

Growhub Ltd股票是否支付股息？ Growhub Ltd目前的价值为0.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.60%和USD。实时查看图表以跟踪TGHL走势。

如何购买TGHL股票？ 您可以以0.91的当前价格购买Growhub Ltd股票。订单通常设置在0.91或1.21附近，而129和-1.09%显示市场活动。立即关注TGHL的实时图表更新。

如何投资TGHL股票？ 投资Growhub Ltd需要考虑年度范围0.27 - 3.80和当前价格0.91。许多人在以0.91或1.21下订单之前，会比较-26.61%和。实时查看TGHL价格图表，了解每日变化。

Growhub Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Growhub Ltd的最高价格是3.80。在0.27 - 3.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Growhub Ltd的绩效。

Growhub Ltd股票的最低价格是多少？ Growhub Ltd（TGHL）的最低价格为0.27。将其与当前的0.91和0.27 - 3.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。