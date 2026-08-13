TGHL: Growhub Ltd
今日TGHL汇率已更改-9.90%。当日，交易品种以低点0.90和高点0.98进行交易。
关注Growhub Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- D1
- W1
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常见问题解答
TGHL股票今天的价格是多少？
Growhub Ltd股票今天的定价为0.91。它在0.90 - 0.98范围内交易，昨天的收盘价为1.01，交易量达到129。TGHL的实时价格图表显示了这些更新。
Growhub Ltd股票是否支付股息？
Growhub Ltd目前的价值为0.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.60%和USD。实时查看图表以跟踪TGHL走势。
如何购买TGHL股票？
您可以以0.91的当前价格购买Growhub Ltd股票。订单通常设置在0.91或1.21附近，而129和-1.09%显示市场活动。立即关注TGHL的实时图表更新。
如何投资TGHL股票？
投资Growhub Ltd需要考虑年度范围0.27 - 3.80和当前价格0.91。许多人在以0.91或1.21下订单之前，会比较-26.61%和。实时查看TGHL价格图表，了解每日变化。
Growhub Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Growhub Ltd的最高价格是3.80。在0.27 - 3.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Growhub Ltd的绩效。
Growhub Ltd股票的最低价格是多少？
Growhub Ltd（TGHL）的最低价格为0.27。将其与当前的0.91和0.27 - 3.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TGHL股票是什么时候拆分的？
Growhub Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.01和-75.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.01
- 开盘价
- 0.92
- 卖价
- 0.91
- 买价
- 1.21
- 最低价
- 0.90
- 最高价
- 0.98
- 交易量
- 129
- 日变化
- -9.90%
- 月变化
- -26.61%
- 6个月变化
- 135.14%
- 年变化
- -75.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%