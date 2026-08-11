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TGE: Generation Essentials Group
Курс TGE за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91, а максимальная — 0.96.
Следите за динамикой Generation Essentials Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TGE сегодня?
Generation Essentials Group (TGE) сегодня оценивается на уровне 0.93. Инструмент торгуется в пределах 0.91 - 0.96, вчерашнее закрытие составило 0.95, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Generation Essentials Group?
Generation Essentials Group в настоящее время оценивается в 0.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.65% и USD. Отслеживайте движения TGE на графике в реальном времени.
Как купить акции TGE?
Вы можете купить акции Generation Essentials Group (TGE) по текущей цене 0.93. Ордера обычно размещаются около 0.93 или 1.23, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TGE?
Инвестирование в Generation Essentials Group предполагает учет годового диапазона 0.79 - 4.39 и текущей цены 0.93. Многие сравнивают 1.09% и -28.46% перед размещением ордеров на 0.93 или 1.23. Изучайте ежедневные изменения цены TGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Generation Essentials Group?
Самая высокая цена Generation Essentials Group (TGE) за последний год составила 4.39. Акции заметно колебались в пределах 0.79 - 4.39, сравнение с 0.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Generation Essentials Group на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Generation Essentials Group?
Самая низкая цена Generation Essentials Group (TGE) за год составила 0.79. Сравнение с текущими 0.93 и 0.79 - 4.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TGE?
В прошлом Generation Essentials Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.95 и -71.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.95
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.91
- High
- 0.96
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -2.11%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- -28.46%
- Годовое изменение
- -71.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%