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TGE: Generation Essentials Group

0.93 USD 0.02 (2.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TGE за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91, а максимальная — 0.96.

Следите за динамикой Generation Essentials Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TGE сегодня?

Generation Essentials Group (TGE) сегодня оценивается на уровне 0.93. Инструмент торгуется в пределах 0.91 - 0.96, вчерашнее закрытие составило 0.95, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Generation Essentials Group?

Generation Essentials Group в настоящее время оценивается в 0.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.65% и USD. Отслеживайте движения TGE на графике в реальном времени.

Как купить акции TGE?

Вы можете купить акции Generation Essentials Group (TGE) по текущей цене 0.93. Ордера обычно размещаются около 0.93 или 1.23, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TGE?

Инвестирование в Generation Essentials Group предполагает учет годового диапазона 0.79 - 4.39 и текущей цены 0.93. Многие сравнивают 1.09% и -28.46% перед размещением ордеров на 0.93 или 1.23. Изучайте ежедневные изменения цены TGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Generation Essentials Group?

Самая высокая цена Generation Essentials Group (TGE) за последний год составила 4.39. Акции заметно колебались в пределах 0.79 - 4.39, сравнение с 0.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Generation Essentials Group на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Generation Essentials Group?

Самая низкая цена Generation Essentials Group (TGE) за год составила 0.79. Сравнение с текущими 0.93 и 0.79 - 4.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TGE?

В прошлом Generation Essentials Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.95 и -71.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.91 0.96
Годовой диапазон
0.79 4.39
Предыдущее закрытие
0.95
Open
0.93
Bid
0.93
Ask
1.23
Low
0.91
High
0.96
Объем
25
Дневное изменение
-2.11%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
-28.46%
Годовое изменение
-71.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%