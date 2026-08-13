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TGE: Generation Essentials Group

0.92 USD 0.01 (1.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TGE汇率已更改-1.08%。当日，交易品种以低点0.90和高点0.93进行交易。

关注Generation Essentials Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

TGE股票今天的价格是多少？

Generation Essentials Group股票今天的定价为0.92。它在0.90 - 0.93范围内交易，昨天的收盘价为0.93，交易量达到25。TGE的实时价格图表显示了这些更新。

Generation Essentials Group股票是否支付股息？

Generation Essentials Group目前的价值为0.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.95%和USD。实时查看图表以跟踪TGE走势。

如何购买TGE股票？

您可以以0.92的当前价格购买Generation Essentials Group股票。订单通常设置在0.92或1.22附近，而25和-1.08%显示市场活动。立即关注TGE的实时图表更新。

如何投资TGE股票？

投资Generation Essentials Group需要考虑年度范围0.79 - 4.39和当前价格0.92。许多人在以0.92或1.22下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TGE价格图表，了解每日变化。

Generation Essentials Group股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Generation Essentials Group的最高价格是4.39。在0.79 - 4.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Generation Essentials Group的绩效。

Generation Essentials Group股票的最低价格是多少？

Generation Essentials Group（TGE）的最低价格为0.79。将其与当前的0.92和0.79 - 4.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TGE股票是什么时候拆分的？

Generation Essentials Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.93和-71.95%中可见。

日范围
0.90 0.93
年范围
0.79 4.39
前一天收盘价
0.93
开盘价
0.93
卖价
0.92
买价
1.22
最低价
0.90
最高价
0.93
交易量
25
日变化
-1.08%
月变化
0.00%
6个月变化
-29.23%
年变化
-71.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%