TGE: Generation Essentials Group
今日TGE汇率已更改-1.08%。当日，交易品种以低点0.90和高点0.93进行交易。
关注Generation Essentials Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TGE股票今天的价格是多少？
Generation Essentials Group股票今天的定价为0.92。它在0.90 - 0.93范围内交易，昨天的收盘价为0.93，交易量达到25。TGE的实时价格图表显示了这些更新。
Generation Essentials Group股票是否支付股息？
Generation Essentials Group目前的价值为0.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.95%和USD。实时查看图表以跟踪TGE走势。
如何购买TGE股票？
您可以以0.92的当前价格购买Generation Essentials Group股票。订单通常设置在0.92或1.22附近，而25和-1.08%显示市场活动。立即关注TGE的实时图表更新。
如何投资TGE股票？
投资Generation Essentials Group需要考虑年度范围0.79 - 4.39和当前价格0.92。许多人在以0.92或1.22下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TGE价格图表，了解每日变化。
Generation Essentials Group股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Generation Essentials Group的最高价格是4.39。在0.79 - 4.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Generation Essentials Group的绩效。
Generation Essentials Group股票的最低价格是多少？
Generation Essentials Group（TGE）的最低价格为0.79。将其与当前的0.92和0.79 - 4.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TGE股票是什么时候拆分的？
Generation Essentials Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.93和-71.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.93
- 开盘价
- 0.93
- 卖价
- 0.92
- 买价
- 1.22
- 最低价
- 0.90
- 最高价
- 0.93
- 交易量
- 25
- 日变化
- -1.08%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -29.23%
- 年变化
- -71.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%