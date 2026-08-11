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TFNS: T. Rowe Price Financials ETF

29.68 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TFNS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 29.68.

Следите за динамикой T. Rowe Price Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFNS сегодня?

T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) сегодня оценивается на уровне 29.68. Инструмент торгуется в пределах 29.68 - 29.68, вчерашнее закрытие составило 29.71, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFNS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Financials ETF?

T. Rowe Price Financials ETF в настоящее время оценивается в 29.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.33% и USD. Отслеживайте движения TFNS на графике в реальном времени.

Как купить акции TFNS?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) по текущей цене 29.68. Ордера обычно размещаются около 29.68 или 29.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFNS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFNS?

Инвестирование в T. Rowe Price Financials ETF предполагает учет годового диапазона 24.40 - 30.11 и текущей цены 29.68. Многие сравнивают 0.92% и 14.73% перед размещением ордеров на 29.68 или 29.98. Изучайте ежедневные изменения цены TFNS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Financials ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) за последний год составила 30.11. Акции заметно колебались в пределах 24.40 - 30.11, сравнение с 29.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Financials ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) за год составила 24.40. Сравнение с текущими 29.68 и 24.40 - 30.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFNS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFNS?

В прошлом T. Rowe Price Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.71 и 11.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.68 29.68
Годовой диапазон
24.40 30.11
Предыдущее закрытие
29.71
Open
29.68
Bid
29.68
Ask
29.98
Low
29.68
High
29.68
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
14.73%
Годовое изменение
11.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%