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TFNS: T. Rowe Price Financials ETF
Курс TFNS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 29.68.
Следите за динамикой T. Rowe Price Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFNS сегодня?
T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) сегодня оценивается на уровне 29.68. Инструмент торгуется в пределах 29.68 - 29.68, вчерашнее закрытие составило 29.71, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFNS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Financials ETF?
T. Rowe Price Financials ETF в настоящее время оценивается в 29.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.33% и USD. Отслеживайте движения TFNS на графике в реальном времени.
Как купить акции TFNS?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) по текущей цене 29.68. Ордера обычно размещаются около 29.68 или 29.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFNS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFNS?
Инвестирование в T. Rowe Price Financials ETF предполагает учет годового диапазона 24.40 - 30.11 и текущей цены 29.68. Многие сравнивают 0.92% и 14.73% перед размещением ордеров на 29.68 или 29.98. Изучайте ежедневные изменения цены TFNS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Financials ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) за последний год составила 30.11. Акции заметно колебались в пределах 24.40 - 30.11, сравнение с 29.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Financials ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) за год составила 24.40. Сравнение с текущими 29.68 и 24.40 - 30.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFNS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFNS?
В прошлом T. Rowe Price Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.71 и 11.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.71
- Open
- 29.68
- Bid
- 29.68
- Ask
- 29.98
- Low
- 29.68
- High
- 29.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 14.73%
- Годовое изменение
- 11.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%