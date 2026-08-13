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TFNS: T. Rowe Price Financials ETF

29.72 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TFNS汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.68和高点29.79进行交易。

关注T. Rowe Price Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TFNS股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Financials ETF股票今天的定价为29.72。它在29.68 - 29.79范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到7。TFNS的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Financials ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Financials ETF目前的价值为29.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.48%和USD。实时查看图表以跟踪TFNS走势。

如何购买TFNS股票？

您可以以29.72的当前价格购买T. Rowe Price Financials ETF股票。订单通常设置在29.72或30.02附近，而7和0.13%显示市场活动。立即关注TFNS的实时图表更新。

如何投资TFNS股票？

投资T. Rowe Price Financials ETF需要考虑年度范围24.40 - 30.11和当前价格29.72。许多人在以29.72或30.02下订单之前，会比较1.05%和。实时查看TFNS价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Financials ETF的最高价格是30.11。在24.40 - 30.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Financials ETF的绩效。

T. Rowe Price Financials ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Financials ETF（TFNS）的最低价格为24.40。将其与当前的29.72和24.40 - 30.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFNS股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和11.48%中可见。

日范围
29.68 29.79
年范围
24.40 30.11
前一天收盘价
29.71
开盘价
29.68
卖价
29.72
买价
30.02
最低价
29.68
最高价
29.79
交易量
7
日变化
0.03%
月变化
1.05%
6个月变化
14.88%
年变化
11.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%