TFNS: T. Rowe Price Financials ETF
今日TFNS汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.68和高点29.79进行交易。
关注T. Rowe Price Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TFNS股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Financials ETF股票今天的定价为29.72。它在29.68 - 29.79范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到7。TFNS的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Financials ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Financials ETF目前的价值为29.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.48%和USD。实时查看图表以跟踪TFNS走势。
如何购买TFNS股票？
您可以以29.72的当前价格购买T. Rowe Price Financials ETF股票。订单通常设置在29.72或30.02附近，而7和0.13%显示市场活动。立即关注TFNS的实时图表更新。
如何投资TFNS股票？
投资T. Rowe Price Financials ETF需要考虑年度范围24.40 - 30.11和当前价格29.72。许多人在以29.72或30.02下订单之前，会比较1.05%和。实时查看TFNS价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Financials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Financials ETF的最高价格是30.11。在24.40 - 30.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Financials ETF的绩效。
T. Rowe Price Financials ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Financials ETF（TFNS）的最低价格为24.40。将其与当前的29.72和24.40 - 30.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFNS股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和11.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.71
- 开盘价
- 29.68
- 卖价
- 29.72
- 买价
- 30.02
- 最低价
- 29.68
- 最高价
- 29.79
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.05%
- 6个月变化
- 14.88%
- 年变化
- 11.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%