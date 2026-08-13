TFNS股票今天的价格是多少？ T. Rowe Price Financials ETF股票今天的定价为29.72。它在29.68 - 29.79范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到7。TFNS的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Financials ETF股票是否支付股息？ T. Rowe Price Financials ETF目前的价值为29.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.48%和USD。实时查看图表以跟踪TFNS走势。

如何购买TFNS股票？ 您可以以29.72的当前价格购买T. Rowe Price Financials ETF股票。订单通常设置在29.72或30.02附近，而7和0.13%显示市场活动。立即关注TFNS的实时图表更新。

如何投资TFNS股票？ 投资T. Rowe Price Financials ETF需要考虑年度范围24.40 - 30.11和当前价格29.72。许多人在以29.72或30.02下订单之前，会比较1.05%和。实时查看TFNS价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Financials ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T. Rowe Price Financials ETF的最高价格是30.11。在24.40 - 30.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Financials ETF的绩效。

T. Rowe Price Financials ETF股票的最低价格是多少？ T. Rowe Price Financials ETF（TFNS）的最低价格为24.40。将其与当前的29.72和24.40 - 30.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。