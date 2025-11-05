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TFLO: iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Курс TFLO за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.54, а максимальная — 50.56.
Следите за динамикой iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFLO сегодня?
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) сегодня оценивается на уровне 50.55. Инструмент торгуется в пределах 50.54 - 50.56, вчерашнее закрытие составило 50.54, а торговый объем достиг 1449. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Treasury Floating Rate Bond ETF?
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения TFLO на графике в реальном времени.
Как купить акции TFLO?
Вы можете купить акции iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) по текущей цене 50.55. Ордера обычно размещаются около 50.55 или 50.85, тогда как 1449 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFLO?
Инвестирование в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.39 - 50.67 и текущей цены 50.55. Многие сравнивают 0.08% и 0.14% перед размещением ордеров на 50.55 или 50.85. Изучайте ежедневные изменения цены TFLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Treasury Floating Rate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) за последний год составила 50.67. Акции заметно колебались в пределах 50.39 - 50.67, сравнение с 50.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Treasury Floating Rate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Treasury Floating Rate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) за год составила 50.39. Сравнение с текущими 50.55 и 50.39 - 50.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFLO?
В прошлом iShares Treasury Floating Rate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.54 и 0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.54
- Open
- 50.55
- Bid
- 50.55
- Ask
- 50.85
- Low
- 50.54
- High
- 50.56
- Объем
- 1.449 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.14%
- Годовое изменение
- 0.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%