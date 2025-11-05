TFLO: iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
今日TFLO汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.55和高点50.56进行交易。
关注iShares Treasury Floating Rate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFLO新闻
- These Floating-Rate ETFs Could Keep Your Portfolio Afloat Amid Rising Rates
- TFLO: Hormuz Risks Strengthen Ultra-Low Duration Case (NYSEARCA:TFLO)
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- Japan Bonds Tell Global Repricing Story
- Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain
- U.S. Money Markets: Circumstances Augur For Terming Out
- Most Of The S&P 500's 2026 Earnings Growth Is An Illusion (NYSEARCA:SPY)
- Rate Hike Risks Are Rife? ETF Strategies to Play
- ETFs to Play as U.S. Inflation Pressures Intensify
- FLOT: Still A Safe Harbour (BATS:FLOT)
- How to Play Rising Treasury Yields With ETFs
- Record U.S. Stocks: Disconnect Or Not?
- Persistent Inflation Constrains Policy
- TFLO: Cash Is King In A Fragile Geopolitical Moment (NYSEARCA:TFLO)
- Fed Rate Raise, Pause, Or Cut At Next Week's Meeting? (DJI)
- VT, ACWV, VTIP: Smart Picks For Growth, Stability, And Protection (NYSEARCA:VT)
- How Does Debt Move Through The Global Financial System?
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- U.S. Treasury to offer $125 billion in securities for February refunding
- TFLO: Floating Rate Treasury ETF, Solid Cash Fund
- Gift BOXX Under The Tree Brings Holiday Cheers And No Tax Fears (BATS:BOXX)
- TFLO ETF: When In Doubt, Cash Is The Answer (NYSEARCA:TFLO)
- SBIL: Money Market Fund From Simplify (NYSEARCA:SBIL)
- Rates Spark: The Drama Is In The Plumbing
常见问题解答
TFLO股票今天的价格是多少？
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票今天的定价为50.56。它在50.55 - 50.56范围内交易，昨天的收盘价为50.55，交易量达到846。TFLO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票是否支付股息？
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF目前的价值为50.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪TFLO走势。
如何购买TFLO股票？
您可以以50.56的当前价格购买iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票。订单通常设置在50.56或50.86附近，而846和0.02%显示市场活动。立即关注TFLO的实时图表更新。
如何投资TFLO股票？
投资iShares Treasury Floating Rate Bond ETF需要考虑年度范围50.39 - 50.67和当前价格50.56。许多人在以50.56或50.86下订单之前，会比较0.10%和。实时查看TFLO价格图表，了解每日变化。
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的最高价格是50.67。在50.39 - 50.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的绩效。
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF（TFLO）的最低价格为50.39。将其与当前的50.56和50.39 - 50.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFLO股票是什么时候拆分的？
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.55和0.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.55
- 开盘价
- 50.55
- 卖价
- 50.56
- 买价
- 50.86
- 最低价
- 50.55
- 最高价
- 50.56
- 交易量
- 846
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 0.16%
- 年变化
- 0.22%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%