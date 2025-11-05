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TFLO: iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

50.56 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TFLO汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.55和高点50.56进行交易。

关注iShares Treasury Floating Rate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFLO新闻

常见问题解答

TFLO股票今天的价格是多少？

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票今天的定价为50.56。它在50.55 - 50.56范围内交易，昨天的收盘价为50.55，交易量达到846。TFLO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF目前的价值为50.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪TFLO走势。

如何购买TFLO股票？

您可以以50.56的当前价格购买iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票。订单通常设置在50.56或50.86附近，而846和0.02%显示市场活动。立即关注TFLO的实时图表更新。

如何投资TFLO股票？

投资iShares Treasury Floating Rate Bond ETF需要考虑年度范围50.39 - 50.67和当前价格50.56。许多人在以50.56或50.86下订单之前，会比较0.10%和。实时查看TFLO价格图表，了解每日变化。

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的最高价格是50.67。在50.39 - 50.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的绩效。

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF（TFLO）的最低价格为50.39。将其与当前的50.56和50.39 - 50.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFLO股票是什么时候拆分的？

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.55和0.22%中可见。

日范围
50.55 50.56
年范围
50.39 50.67
前一天收盘价
50.55
开盘价
50.55
卖价
50.56
买价
50.86
最低价
50.55
最高价
50.56
交易量
846
日变化
0.02%
月变化
0.10%
6个月变化
0.16%
年变化
0.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%