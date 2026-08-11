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TEXU: Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF

38.91 USD 2.01 (5.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEXU за сегодня изменился на 5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.71, а максимальная — 38.91.

Следите за динамикой Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEXU сегодня?

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) сегодня оценивается на уровне 38.91. Инструмент торгуется в пределах 38.71 - 38.91, вчерашнее закрытие составило 36.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 38.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.08% и USD. Отслеживайте движения TEXU на графике в реальном времени.

Как купить акции TEXU?

Вы можете купить акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) по текущей цене 38.91. Ордера обычно размещаются около 38.91 или 39.21, тогда как 2 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEXU?

Инвестирование в Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 22.53 - 47.18 и текущей цены 38.91. Многие сравнивают 4.57% и 2.37% перед размещением ордеров на 38.91 или 39.21. Изучайте ежедневные изменения цены TEXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) за последний год составила 47.18. Акции заметно колебались в пределах 22.53 - 47.18, сравнение с 36.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) за год составила 22.53. Сравнение с текущими 38.91 и 22.53 - 47.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEXU?

В прошлом Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.90 и 56.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.71 38.91
Годовой диапазон
22.53 47.18
Предыдущее закрытие
36.90
Open
38.71
Bid
38.91
Ask
39.21
Low
38.71
High
38.91
Объем
2
Дневное изменение
5.45%
Месячное изменение
4.57%
6-месячное изменение
2.37%
Годовое изменение
56.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%