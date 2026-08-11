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TEXU: Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
Курс TEXU за сегодня изменился на 5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.71, а максимальная — 38.91.
Следите за динамикой Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEXU сегодня?
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) сегодня оценивается на уровне 38.91. Инструмент торгуется в пределах 38.71 - 38.91, вчерашнее закрытие составило 36.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 38.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.08% и USD. Отслеживайте движения TEXU на графике в реальном времени.
Как купить акции TEXU?
Вы можете купить акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) по текущей цене 38.91. Ордера обычно размещаются около 38.91 или 39.21, тогда как 2 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEXU?
Инвестирование в Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 22.53 - 47.18 и текущей цены 38.91. Многие сравнивают 4.57% и 2.37% перед размещением ордеров на 38.91 или 39.21. Изучайте ежедневные изменения цены TEXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) за последний год составила 47.18. Акции заметно колебались в пределах 22.53 - 47.18, сравнение с 36.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) за год составила 22.53. Сравнение с текущими 38.91 и 22.53 - 47.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEXU?
В прошлом Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.90 и 56.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.90
- Open
- 38.71
- Bid
- 38.91
- Ask
- 39.21
- Low
- 38.71
- High
- 38.91
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 5.45%
- Месячное изменение
- 4.57%
- 6-месячное изменение
- 2.37%
- Годовое изменение
- 56.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%