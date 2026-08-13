TEXU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为40.60。它在40.45 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为38.91，交易量达到6。TEXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为40.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.86%和USD。实时查看图表以跟踪TEXU走势。

如何购买TEXU股票？ 您可以以40.60的当前价格购买Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在40.60或40.90附近，而6和0.17%显示市场活动。立即关注TEXU的实时图表更新。

如何投资TEXU股票？ 投资Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围22.53 - 47.18和当前价格40.60。许多人在以40.60或40.90下订单之前，会比较9.11%和。实时查看TEXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是47.18。在22.53 - 47.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF（TEXU）的最低价格为22.53。将其与当前的40.60和22.53 - 47.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。