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TEXU: Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF

40.60 USD 1.69 (4.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEXU汇率已更改4.34%。当日，交易品种以低点40.45和高点40.60进行交易。

关注Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEXU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为40.60。它在40.45 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为38.91，交易量达到6。TEXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为40.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.86%和USD。实时查看图表以跟踪TEXU走势。

如何购买TEXU股票？

您可以以40.60的当前价格购买Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在40.60或40.90附近，而6和0.17%显示市场活动。立即关注TEXU的实时图表更新。

如何投资TEXU股票？

投资Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围22.53 - 47.18和当前价格40.60。许多人在以40.60或40.90下订单之前，会比较9.11%和。实时查看TEXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是47.18。在22.53 - 47.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF（TEXU）的最低价格为22.53。将其与当前的40.60和22.53 - 47.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEXU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.91和62.86%中可见。

日范围
40.45 40.60
年范围
22.53 47.18
前一天收盘价
38.91
开盘价
40.53
卖价
40.60
买价
40.90
最低价
40.45
最高价
40.60
交易量
6
日变化
4.34%
月变化
9.11%
6个月变化
6.81%
年变化
62.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%