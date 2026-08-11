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TEXN: iShares Texas Equity ETF

32.99 USD 0.77 (2.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEXN за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.82, а максимальная — 32.99.

Следите за динамикой iShares Texas Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEXN сегодня?

iShares Texas Equity ETF (TEXN) сегодня оценивается на уровне 32.99. Инструмент торгуется в пределах 32.82 - 32.99, вчерашнее закрытие составило 32.22, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Texas Equity ETF?

iShares Texas Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.24% и USD. Отслеживайте движения TEXN на графике в реальном времени.

Как купить акции TEXN?

Вы можете купить акции iShares Texas Equity ETF (TEXN) по текущей цене 32.99. Ордера обычно размещаются около 32.99 или 33.29, тогда как 6 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEXN?

Инвестирование в iShares Texas Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.90 - 34.12 и текущей цены 32.99. Многие сравнивают 3.42% и 8.91% перед размещением ордеров на 32.99 или 33.29. Изучайте ежедневные изменения цены TEXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Texas Equity ETF?

Самая высокая цена iShares Texas Equity ETF (TEXN) за последний год составила 34.12. Акции заметно колебались в пределах 25.90 - 34.12, сравнение с 32.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Texas Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Texas Equity ETF?

Самая низкая цена iShares Texas Equity ETF (TEXN) за год составила 25.90. Сравнение с текущими 32.99 и 25.90 - 34.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEXN?

В прошлом iShares Texas Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.22 и 26.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.82 32.99
Годовой диапазон
25.90 34.12
Предыдущее закрытие
32.22
Open
32.85
Bid
32.99
Ask
33.29
Low
32.82
High
32.99
Объем
6
Дневное изменение
2.39%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
8.91%
Годовое изменение
26.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%