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TEXN: iShares Texas Equity ETF
Курс TEXN за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.82, а максимальная — 32.99.
Следите за динамикой iShares Texas Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEXN сегодня?
iShares Texas Equity ETF (TEXN) сегодня оценивается на уровне 32.99. Инструмент торгуется в пределах 32.82 - 32.99, вчерашнее закрытие составило 32.22, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Texas Equity ETF?
iShares Texas Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.24% и USD. Отслеживайте движения TEXN на графике в реальном времени.
Как купить акции TEXN?
Вы можете купить акции iShares Texas Equity ETF (TEXN) по текущей цене 32.99. Ордера обычно размещаются около 32.99 или 33.29, тогда как 6 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEXN?
Инвестирование в iShares Texas Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.90 - 34.12 и текущей цены 32.99. Многие сравнивают 3.42% и 8.91% перед размещением ордеров на 32.99 или 33.29. Изучайте ежедневные изменения цены TEXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Texas Equity ETF?
Самая высокая цена iShares Texas Equity ETF (TEXN) за последний год составила 34.12. Акции заметно колебались в пределах 25.90 - 34.12, сравнение с 32.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Texas Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Texas Equity ETF?
Самая низкая цена iShares Texas Equity ETF (TEXN) за год составила 25.90. Сравнение с текущими 32.99 и 25.90 - 34.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEXN?
В прошлом iShares Texas Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.22 и 26.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.22
- Open
- 32.85
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Low
- 32.82
- High
- 32.99
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 2.39%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 8.91%
- Годовое изменение
- 26.24%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%