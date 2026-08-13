TEXN股票今天的价格是多少？ iShares Texas Equity ETF股票今天的定价为33.09。它在33.09 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到2。TEXN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Texas Equity ETF股票是否支付股息？ iShares Texas Equity ETF目前的价值为33.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.62%和USD。实时查看图表以跟踪TEXN走势。

如何购买TEXN股票？ 您可以以33.09的当前价格购买iShares Texas Equity ETF股票。订单通常设置在33.09或33.39附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TEXN的实时图表更新。

如何投资TEXN股票？ 投资iShares Texas Equity ETF需要考虑年度范围25.90 - 34.12和当前价格33.09。许多人在以33.09或33.39下订单之前，会比较3.73%和。实时查看TEXN价格图表，了解每日变化。

iShares Texas Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Texas Equity ETF的最高价格是34.12。在25.90 - 34.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Texas Equity ETF的绩效。

iShares Texas Equity ETF股票的最低价格是多少？ iShares Texas Equity ETF（TEXN）的最低价格为25.90。将其与当前的33.09和25.90 - 34.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。