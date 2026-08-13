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TEXN: iShares Texas Equity ETF

33.09 USD 0.10 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEXN汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.09进行交易。

关注iShares Texas Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEXN股票今天的价格是多少？

iShares Texas Equity ETF股票今天的定价为33.09。它在33.09 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到2。TEXN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Texas Equity ETF股票是否支付股息？

iShares Texas Equity ETF目前的价值为33.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.62%和USD。实时查看图表以跟踪TEXN走势。

如何购买TEXN股票？

您可以以33.09的当前价格购买iShares Texas Equity ETF股票。订单通常设置在33.09或33.39附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TEXN的实时图表更新。

如何投资TEXN股票？

投资iShares Texas Equity ETF需要考虑年度范围25.90 - 34.12和当前价格33.09。许多人在以33.09或33.39下订单之前，会比较3.73%和。实时查看TEXN价格图表，了解每日变化。

iShares Texas Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Texas Equity ETF的最高价格是34.12。在25.90 - 34.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Texas Equity ETF的绩效。

iShares Texas Equity ETF股票的最低价格是多少？

iShares Texas Equity ETF（TEXN）的最低价格为25.90。将其与当前的33.09和25.90 - 34.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEXN股票是什么时候拆分的？

iShares Texas Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和26.62%中可见。

日范围
33.09 33.09
年范围
25.90 34.12
前一天收盘价
32.99
开盘价
33.09
卖价
33.09
买价
33.39
最低价
33.09
最高价
33.09
交易量
2
日变化
0.30%
月变化
3.73%
6个月变化
9.24%
年变化
26.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%