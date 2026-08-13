TEXN: iShares Texas Equity ETF
今日TEXN汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.09进行交易。
关注iShares Texas Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TEXN股票今天的价格是多少？
iShares Texas Equity ETF股票今天的定价为33.09。它在33.09 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到2。TEXN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Texas Equity ETF股票是否支付股息？
iShares Texas Equity ETF目前的价值为33.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.62%和USD。实时查看图表以跟踪TEXN走势。
如何购买TEXN股票？
您可以以33.09的当前价格购买iShares Texas Equity ETF股票。订单通常设置在33.09或33.39附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TEXN的实时图表更新。
如何投资TEXN股票？
投资iShares Texas Equity ETF需要考虑年度范围25.90 - 34.12和当前价格33.09。许多人在以33.09或33.39下订单之前，会比较3.73%和。实时查看TEXN价格图表，了解每日变化。
iShares Texas Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Texas Equity ETF的最高价格是34.12。在25.90 - 34.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Texas Equity ETF的绩效。
iShares Texas Equity ETF股票的最低价格是多少？
iShares Texas Equity ETF（TEXN）的最低价格为25.90。将其与当前的33.09和25.90 - 34.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEXN股票是什么时候拆分的？
iShares Texas Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和26.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.99
- 开盘价
- 33.09
- 卖价
- 33.09
- 买价
- 33.39
- 最低价
- 33.09
- 最高价
- 33.09
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 3.73%
- 6个月变化
- 9.24%
- 年变化
- 26.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%