Курс TERG за сегодня изменился на 10.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.18, а максимальная — 44.19.

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