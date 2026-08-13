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TERG: Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

42.70 USD 2.93 (7.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TERG汇率已更改7.37%。当日，交易品种以低点41.75和高点44.19进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TERG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票今天的定价为42.70。它在41.75 - 44.19范围内交易，昨天的收盘价为39.77，交易量达到57。TERG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF目前的价值为42.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注176.38%和USD。实时查看图表以跟踪TERG走势。

如何购买TERG股票？

您可以以42.70的当前价格购买Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票。订单通常设置在42.70或43.00附近，而57和0.73%显示市场活动。立即关注TERG的实时图表更新。

如何投资TERG股票？

投资Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF需要考虑年度范围12.19 - 79.86和当前价格42.70。许多人在以42.70或43.00下订单之前，会比较10.56%和。实时查看TERG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF的最高价格是79.86。在12.19 - 79.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF（TERG）的最低价格为12.19。将其与当前的42.70和12.19 - 79.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TERG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TERG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.77和176.38%中可见。

日范围
41.75 44.19
年范围
12.19 79.86
前一天收盘价
39.77
开盘价
42.39
卖价
42.70
买价
43.00
最低价
41.75
最高价
44.19
交易量
57
日变化
7.37%
月变化
10.56%
6个月变化
-4.11%
年变化
176.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%