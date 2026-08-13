TERG: Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
今日TERG汇率已更改7.37%。当日，交易品种以低点41.75和高点44.19进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TERG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票今天的定价为42.70。它在41.75 - 44.19范围内交易，昨天的收盘价为39.77，交易量达到57。TERG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF目前的价值为42.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注176.38%和USD。实时查看图表以跟踪TERG走势。
如何购买TERG股票？
您可以以42.70的当前价格购买Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票。订单通常设置在42.70或43.00附近，而57和0.73%显示市场活动。立即关注TERG的实时图表更新。
如何投资TERG股票？
投资Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF需要考虑年度范围12.19 - 79.86和当前价格42.70。许多人在以42.70或43.00下订单之前，会比较10.56%和。实时查看TERG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF的最高价格是79.86。在12.19 - 79.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF（TERG）的最低价格为12.19。将其与当前的42.70和12.19 - 79.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TERG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TERG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.77和176.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.77
- 开盘价
- 42.39
- 卖价
- 42.70
- 买价
- 43.00
- 最低价
- 41.75
- 最高价
- 44.19
- 交易量
- 57
- 日变化
- 7.37%
- 月变化
- 10.56%
- 6个月变化
- -4.11%
- 年变化
- 176.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%