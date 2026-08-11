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TEND: Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

27.89 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEND за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.88, а максимальная — 27.91.

Следите за динамикой Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEND сегодня?

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.88 - 27.91, вчерашнее закрытие составило 27.86, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.20% и USD. Отслеживайте движения TEND на графике в реальном времени.

Как купить акции TEND?

Вы можете купить акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEND?

Инвестирование в Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 27.91 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.76% и 8.95% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены TEND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?

Самая высокая цена Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) за последний год составила 27.91. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 27.91, сравнение с 27.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?

Самая низкая цена Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 27.89 и 24.28 - 27.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEND?

В прошлом Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.86 и 11.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.88 27.91
Годовой диапазон
24.28 27.91
Предыдущее закрытие
27.86
Open
27.91
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
27.88
High
27.91
Объем
6
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.76%
6-месячное изменение
8.95%
Годовое изменение
11.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%