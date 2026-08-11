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TEND: Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
Курс TEND за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.88, а максимальная — 27.91.
Следите за динамикой Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEND сегодня?
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.88 - 27.91, вчерашнее закрытие составило 27.86, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.20% и USD. Отслеживайте движения TEND на графике в реальном времени.
Как купить акции TEND?
Вы можете купить акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEND?
Инвестирование в Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 27.91 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.76% и 8.95% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены TEND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?
Самая высокая цена Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) за последний год составила 27.91. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 27.91, сравнение с 27.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF?
Самая низкая цена Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 27.89 и 24.28 - 27.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEND?
В прошлом Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.86 и 11.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.86
- Open
- 27.91
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.88
- High
- 27.91
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 8.95%
- Годовое изменение
- 11.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%