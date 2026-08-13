TEND股票今天的价格是多少？ Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票今天的定价为27.85。它在27.85 - 27.91范围内交易，昨天的收盘价为27.89，交易量达到2。TEND的实时价格图表显示了这些更新。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票是否支付股息？ Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF目前的价值为27.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.04%和USD。实时查看图表以跟踪TEND走势。

如何购买TEND股票？ 您可以以27.85的当前价格购买Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票。订单通常设置在27.85或28.15附近，而2和-0.21%显示市场活动。立即关注TEND的实时图表更新。

如何投资TEND股票？ 投资Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF需要考虑年度范围24.28 - 27.91和当前价格27.85。许多人在以27.85或28.15下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEND价格图表，了解每日变化。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的最高价格是27.91。在24.28 - 27.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的绩效。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最低价格是多少？ Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF（TEND）的最低价格为24.28。将其与当前的27.85和24.28 - 27.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。