TEND: Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
今日TEND汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点27.85和高点27.91进行交易。
关注Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
- MN
常见问题解答
TEND股票今天的价格是多少？
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票今天的定价为27.85。它在27.85 - 27.91范围内交易，昨天的收盘价为27.89，交易量达到2。TEND的实时价格图表显示了这些更新。
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票是否支付股息？
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF目前的价值为27.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.04%和USD。实时查看图表以跟踪TEND走势。
如何购买TEND股票？
您可以以27.85的当前价格购买Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票。订单通常设置在27.85或28.15附近，而2和-0.21%显示市场活动。立即关注TEND的实时图表更新。
如何投资TEND股票？
投资Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF需要考虑年度范围24.28 - 27.91和当前价格27.85。许多人在以27.85或28.15下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEND价格图表，了解每日变化。
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的最高价格是27.91。在24.28 - 27.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的绩效。
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最低价格是多少？
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF（TEND）的最低价格为24.28。将其与当前的27.85和24.28 - 27.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEND股票是什么时候拆分的？
Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.89和11.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.89
- 开盘价
- 27.91
- 卖价
- 27.85
- 买价
- 28.15
- 最低价
- 27.85
- 最高价
- 27.91
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 8.79%
- 年变化
- 11.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%