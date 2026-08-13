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TEND: Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

27.85 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEND汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点27.85和高点27.91进行交易。

关注Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEND股票今天的价格是多少？

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票今天的定价为27.85。它在27.85 - 27.91范围内交易，昨天的收盘价为27.89，交易量达到2。TEND的实时价格图表显示了这些更新。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票是否支付股息？

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF目前的价值为27.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.04%和USD。实时查看图表以跟踪TEND走势。

如何购买TEND股票？

您可以以27.85的当前价格购买Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票。订单通常设置在27.85或28.15附近，而2和-0.21%显示市场活动。立即关注TEND的实时图表更新。

如何投资TEND股票？

投资Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF需要考虑年度范围24.28 - 27.91和当前价格27.85。许多人在以27.85或28.15下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEND价格图表，了解每日变化。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的最高价格是27.91。在24.28 - 27.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF的绩效。

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF股票的最低价格是多少？

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF（TEND）的最低价格为24.28。将其与当前的27.85和24.28 - 27.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEND股票是什么时候拆分的？

Ishares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.89和11.04%中可见。

日范围
27.85 27.91
年范围
24.28 27.91
前一天收盘价
27.89
开盘价
27.91
卖价
27.85
买价
28.15
最低价
27.85
最高价
27.91
交易量
2
日变化
-0.14%
月变化
0.61%
6个月变化
8.79%
年变化
11.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%