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TEKX: SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

63.72 USD 1.08 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEKX за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.57, а максимальная — 64.24.

Следите за динамикой SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEKX сегодня?

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) сегодня оценивается на уровне 63.72. Инструмент торгуется в пределах 63.57 - 64.24, вчерашнее закрытие составило 64.80, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEKX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF в настоящее время оценивается в 63.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.56% и USD. Отслеживайте движения TEKX на графике в реальном времени.

Как купить акции TEKX?

Вы можете купить акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) по текущей цене 63.72. Ордера обычно размещаются около 63.72 или 64.02, тогда как 7 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEKX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEKX?

Инвестирование в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF предполагает учет годового диапазона 39.54 - 77.28 и текущей цены 63.72. Многие сравнивают 0.28% и 39.36% перед размещением ордеров на 63.72 или 64.02. Изучайте ежедневные изменения цены TEKX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?

Самая высокая цена SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) за последний год составила 77.28. Акции заметно колебались в пределах 39.54 - 77.28, сравнение с 64.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?

Самая низкая цена SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) за год составила 39.54. Сравнение с текущими 63.72 и 39.54 - 77.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEKX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEKX?

В прошлом SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.80 и 44.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.57 64.24
Годовой диапазон
39.54 77.28
Предыдущее закрытие
64.80
Open
64.03
Bid
63.72
Ask
64.02
Low
63.57
High
64.24
Объем
7
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
39.36%
Годовое изменение
44.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%