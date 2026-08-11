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TEKX: SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
Курс TEKX за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.57, а максимальная — 64.24.
Следите за динамикой SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEKX сегодня?
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) сегодня оценивается на уровне 63.72. Инструмент торгуется в пределах 63.57 - 64.24, вчерашнее закрытие составило 64.80, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEKX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF в настоящее время оценивается в 63.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.56% и USD. Отслеживайте движения TEKX на графике в реальном времени.
Как купить акции TEKX?
Вы можете купить акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) по текущей цене 63.72. Ордера обычно размещаются около 63.72 или 64.02, тогда как 7 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEKX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEKX?
Инвестирование в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF предполагает учет годового диапазона 39.54 - 77.28 и текущей цены 63.72. Многие сравнивают 0.28% и 39.36% перед размещением ордеров на 63.72 или 64.02. Изучайте ежедневные изменения цены TEKX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Самая высокая цена SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) за последний год составила 77.28. Акции заметно колебались в пределах 39.54 - 77.28, сравнение с 64.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Самая низкая цена SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) за год составила 39.54. Сравнение с текущими 63.72 и 39.54 - 77.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEKX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEKX?
В прошлом SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.80 и 44.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.80
- Open
- 64.03
- Bid
- 63.72
- Ask
- 64.02
- Low
- 63.57
- High
- 64.24
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 39.36%
- Годовое изменение
- 44.56%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%