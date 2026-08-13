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TEKX: SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

63.84 USD 0.12 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEKX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点63.72和高点64.02进行交易。

关注SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEKX股票今天的价格是多少？

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票今天的定价为63.84。它在63.72 - 64.02范围内交易，昨天的收盘价为63.72，交易量达到5。TEKX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票是否支付股息？

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF目前的价值为63.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.83%和USD。实时查看图表以跟踪TEKX走势。

如何购买TEKX股票？

您可以以63.84的当前价格购买SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票。订单通常设置在63.84或64.14附近，而5和-0.28%显示市场活动。立即关注TEKX的实时图表更新。

如何投资TEKX股票？

投资SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF需要考虑年度范围39.54 - 77.28和当前价格63.84。许多人在以63.84或64.14下订单之前，会比较0.47%和。实时查看TEKX价格图表，了解每日变化。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的最高价格是77.28。在39.54 - 77.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的绩效。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF（TEKX）的最低价格为39.54。将其与当前的63.84和39.54 - 77.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEKX股票是什么时候拆分的？

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.72和44.83%中可见。

日范围
63.72 64.02
年范围
39.54 77.28
前一天收盘价
63.72
开盘价
64.02
卖价
63.84
买价
64.14
最低价
63.72
最高价
64.02
交易量
5
日变化
0.19%
月变化
0.47%
6个月变化
39.62%
年变化
44.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%