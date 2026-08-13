TEKX股票今天的价格是多少？ SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票今天的定价为63.84。它在63.72 - 64.02范围内交易，昨天的收盘价为63.72，交易量达到5。TEKX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票是否支付股息？ SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF目前的价值为63.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.83%和USD。实时查看图表以跟踪TEKX走势。

如何购买TEKX股票？ 您可以以63.84的当前价格购买SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票。订单通常设置在63.84或64.14附近，而5和-0.28%显示市场活动。立即关注TEKX的实时图表更新。

如何投资TEKX股票？ 投资SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF需要考虑年度范围39.54 - 77.28和当前价格63.84。许多人在以63.84或64.14下订单之前，会比较0.47%和。实时查看TEKX价格图表，了解每日变化。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的最高价格是77.28。在39.54 - 77.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的绩效。

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF（TEKX）的最低价格为39.54。将其与当前的63.84和39.54 - 77.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。