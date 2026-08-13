TEKX: SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
今日TEKX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点63.72和高点64.02进行交易。
关注SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
TEKX股票今天的价格是多少？
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票今天的定价为63.84。它在63.72 - 64.02范围内交易，昨天的收盘价为63.72，交易量达到5。TEKX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票是否支付股息？
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF目前的价值为63.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.83%和USD。实时查看图表以跟踪TEKX走势。
如何购买TEKX股票？
您可以以63.84的当前价格购买SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票。订单通常设置在63.84或64.14附近，而5和-0.28%显示市场活动。立即关注TEKX的实时图表更新。
如何投资TEKX股票？
投资SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF需要考虑年度范围39.54 - 77.28和当前价格63.84。许多人在以63.84或64.14下订单之前，会比较0.47%和。实时查看TEKX价格图表，了解每日变化。
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的最高价格是77.28。在39.54 - 77.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF的绩效。
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF（TEKX）的最低价格为39.54。将其与当前的63.84和39.54 - 77.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEKX股票是什么时候拆分的？
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.72和44.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.72
- 开盘价
- 64.02
- 卖价
- 63.84
- 买价
- 64.14
- 最低价
- 63.72
- 最高价
- 64.02
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.47%
- 6个月变化
- 39.62%
- 年变化
- 44.83%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%