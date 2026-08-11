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TEK: iShares Technology Opportunities Active ETF
Курс TEK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.39, а максимальная — 38.51.
Следите за динамикой iShares Technology Opportunities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEK сегодня?
iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) сегодня оценивается на уровне 38.44. Инструмент торгуется в пределах 38.39 - 38.51, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Technology Opportunities Active ETF?
iShares Technology Opportunities Active ETF в настоящее время оценивается в 38.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.39% и USD. Отслеживайте движения TEK на графике в реальном времени.
Как купить акции TEK?
Вы можете купить акции iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) по текущей цене 38.44. Ордера обычно размещаются около 38.44 или 38.74, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEK?
Инвестирование в iShares Technology Opportunities Active ETF предполагает учет годового диапазона 26.72 - 43.64 и текущей цены 38.44. Многие сравнивают 4.57% и 27.81% перед размещением ордеров на 38.44 или 38.74. Изучайте ежедневные изменения цены TEK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Technology Opportunities Active ETF?
Самая высокая цена iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) за последний год составила 43.64. Акции заметно колебались в пределах 26.72 - 43.64, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Technology Opportunities Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Technology Opportunities Active ETF?
Самая низкая цена iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) за год составила 26.72. Сравнение с текущими 38.44 и 26.72 - 43.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEK?
В прошлом iShares Technology Opportunities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 28.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.59
- Open
- 38.45
- Bid
- 38.44
- Ask
- 38.74
- Low
- 38.39
- High
- 38.51
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 4.57%
- 6-месячное изменение
- 27.81%
- Годовое изменение
- 28.39%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%