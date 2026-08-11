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TEK: iShares Technology Opportunities Active ETF

38.44 USD 0.15 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.39, а максимальная — 38.51.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEK сегодня?

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) сегодня оценивается на уровне 38.44. Инструмент торгуется в пределах 38.39 - 38.51, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Technology Opportunities Active ETF?

iShares Technology Opportunities Active ETF в настоящее время оценивается в 38.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.39% и USD. Отслеживайте движения TEK на графике в реальном времени.

Как купить акции TEK?

Вы можете купить акции iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) по текущей цене 38.44. Ордера обычно размещаются около 38.44 или 38.74, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEK?

Инвестирование в iShares Technology Opportunities Active ETF предполагает учет годового диапазона 26.72 - 43.64 и текущей цены 38.44. Многие сравнивают 4.57% и 27.81% перед размещением ордеров на 38.44 или 38.74. Изучайте ежедневные изменения цены TEK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Technology Opportunities Active ETF?

Самая высокая цена iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) за последний год составила 43.64. Акции заметно колебались в пределах 26.72 - 43.64, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Technology Opportunities Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Technology Opportunities Active ETF?

Самая низкая цена iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) за год составила 26.72. Сравнение с текущими 38.44 и 26.72 - 43.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEK?

В прошлом iShares Technology Opportunities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 28.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.39 38.51
Годовой диапазон
26.72 43.64
Предыдущее закрытие
38.59
Open
38.45
Bid
38.44
Ask
38.74
Low
38.39
High
38.51
Объем
8
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
4.57%
6-месячное изменение
27.81%
Годовое изменение
28.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%