Курс TEK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.39, а максимальная — 38.51.

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