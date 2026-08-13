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TEK: iShares Technology Opportunities Active ETF

38.44 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEK汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.29和高点38.69进行交易。

关注iShares Technology Opportunities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEK股票今天的价格是多少？

iShares Technology Opportunities Active ETF股票今天的定价为38.44。它在38.29 - 38.69范围内交易，昨天的收盘价为38.44，交易量达到5。TEK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Technology Opportunities Active ETF股票是否支付股息？

iShares Technology Opportunities Active ETF目前的价值为38.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.39%和USD。实时查看图表以跟踪TEK走势。

如何购买TEK股票？

您可以以38.44的当前价格购买iShares Technology Opportunities Active ETF股票。订单通常设置在38.44或38.74附近，而5和-0.65%显示市场活动。立即关注TEK的实时图表更新。

如何投资TEK股票？

投资iShares Technology Opportunities Active ETF需要考虑年度范围26.72 - 43.64和当前价格38.44。许多人在以38.44或38.74下订单之前，会比较4.57%和。实时查看TEK价格图表，了解每日变化。

iShares Technology Opportunities Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Technology Opportunities Active ETF的最高价格是43.64。在26.72 - 43.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Technology Opportunities Active ETF的绩效。

iShares Technology Opportunities Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Technology Opportunities Active ETF（TEK）的最低价格为26.72。将其与当前的38.44和26.72 - 43.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEK股票是什么时候拆分的？

iShares Technology Opportunities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.44和28.39%中可见。

日范围
38.29 38.69
年范围
26.72 43.64
前一天收盘价
38.44
开盘价
38.69
卖价
38.44
买价
38.74
最低价
38.29
最高价
38.69
交易量
5
日变化
0.00%
月变化
4.57%
6个月变化
27.81%
年变化
28.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%