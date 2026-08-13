TEK: iShares Technology Opportunities Active ETF
今日TEK汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.29和高点38.69进行交易。
关注iShares Technology Opportunities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
TEK股票今天的价格是多少？
iShares Technology Opportunities Active ETF股票今天的定价为38.44。它在38.29 - 38.69范围内交易，昨天的收盘价为38.44，交易量达到5。TEK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Technology Opportunities Active ETF股票是否支付股息？
iShares Technology Opportunities Active ETF目前的价值为38.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.39%和USD。实时查看图表以跟踪TEK走势。
如何购买TEK股票？
您可以以38.44的当前价格购买iShares Technology Opportunities Active ETF股票。订单通常设置在38.44或38.74附近，而5和-0.65%显示市场活动。立即关注TEK的实时图表更新。
如何投资TEK股票？
投资iShares Technology Opportunities Active ETF需要考虑年度范围26.72 - 43.64和当前价格38.44。许多人在以38.44或38.74下订单之前，会比较4.57%和。实时查看TEK价格图表，了解每日变化。
iShares Technology Opportunities Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Technology Opportunities Active ETF的最高价格是43.64。在26.72 - 43.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Technology Opportunities Active ETF的绩效。
iShares Technology Opportunities Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Technology Opportunities Active ETF（TEK）的最低价格为26.72。将其与当前的38.44和26.72 - 43.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEK股票是什么时候拆分的？
iShares Technology Opportunities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.44和28.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.44
- 开盘价
- 38.69
- 卖价
- 38.44
- 买价
- 38.74
- 最低价
- 38.29
- 最高价
- 38.69
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- 27.81%
- 年变化
- 28.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%