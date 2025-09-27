- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TEI: Templeton Emerging Markets Income Fund Inc
Курс TEI за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.70, а максимальная — 6.87.
Следите за динамикой Templeton Emerging Markets Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TEI
- Global Sustainable Finance 2026: Growth On The Horizon
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Templeton Emerging Markets Income Fund Q1 2026 Commentary
- TEI ETF: Riskier Local Currency Emerging Market Sovereign Debt Play (NYSE:TEI)
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of 9% Plus (May 2026)
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of 9.5% (April 2026)
- Fixed-Income Outlook: From Oil Shock To Oil Spillover?
- Income-Covered Closed-End Fund Report, March 2026
- Blended Finance: Bridging The Sustainability Funding Gap
- EM Corporate Debt: 5 Themes To Watch In 2026
- Fixed Income: Why This Is Not 2022
- TEI: Long-Term Potential, But May Struggle In The Short-Term
- Templeton Emerging Markets Income Fund Q3 2025 Commentary (TEI)
- Where The Rubber Meets Return: The ESG Factors That Matter
- TEI: Come For The EM Exposure, Stay For The Double-Digit Return (NYSE:TEI)
- How U.S. Dollar Weakness Could Buoy Emerging Markets
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- TEI CEF: Inconsistent Dividend Coverage Limits Appeal (NYSE:TEI)
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEI сегодня?
Templeton Emerging Markets Income Fund Inc (TEI) сегодня оценивается на уровне 6.80. Инструмент торгуется в пределах 6.70 - 6.87, вчерашнее закрытие составило 6.79, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Templeton Emerging Markets Income Fund Inc?
Templeton Emerging Markets Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 6.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.93% и USD. Отслеживайте движения TEI на графике в реальном времени.
Как купить акции TEI?
Вы можете купить акции Templeton Emerging Markets Income Fund Inc (TEI) по текущей цене 6.80. Ордера обычно размещаются около 6.80 или 7.10, тогда как 178 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEI?
Инвестирование в Templeton Emerging Markets Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.75 - 7.00 и текущей цены 6.80. Многие сравнивают 1.80% и -0.87% перед размещением ордеров на 6.80 или 7.10. Изучайте ежедневные изменения цены TEI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Templeton Emerging Markets Income Fund Inc?
Самая высокая цена Templeton Emerging Markets Income Fund Inc (TEI) за последний год составила 7.00. Акции заметно колебались в пределах 5.75 - 7.00, сравнение с 6.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Templeton Emerging Markets Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Templeton Emerging Markets Income Fund Inc?
Самая низкая цена Templeton Emerging Markets Income Fund Inc (TEI) за год составила 5.75. Сравнение с текущими 6.80 и 5.75 - 7.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEI?
В прошлом Templeton Emerging Markets Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.79 и 10.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.79
- Open
- 6.83
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Low
- 6.70
- High
- 6.87
- Объем
- 178
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- -0.87%
- Годовое изменение
- 10.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%