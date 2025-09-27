TEI股票今天的价格是多少？ 邓普顿新兴市场基金股票今天的定价为6.82。它在6.80 - 6.84范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到143。TEI的实时价格图表显示了这些更新。

邓普顿新兴市场基金股票是否支付股息？ 邓普顿新兴市场基金目前的价值为6.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪TEI走势。

如何购买TEI股票？ 您可以以6.82的当前价格购买邓普顿新兴市场基金股票。订单通常设置在6.82或7.12附近，而143和-0.15%显示市场活动。立即关注TEI的实时图表更新。

如何投资TEI股票？ 投资邓普顿新兴市场基金需要考虑年度范围5.75 - 7.00和当前价格6.82。许多人在以6.82或7.12下订单之前，会比较2.10%和。实时查看TEI价格图表，了解每日变化。

邓普顿新兴市场基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，邓普顿新兴市场基金的最高价格是7.00。在5.75 - 7.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪邓普顿新兴市场基金的绩效。

邓普顿新兴市场基金股票的最低价格是多少？ 邓普顿新兴市场基金（TEI）的最低价格为5.75。将其与当前的6.82和5.75 - 7.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。