TEI: 邓普顿新兴市场基金
今日TEI汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点6.80和高点6.84进行交易。
关注邓普顿新兴市场基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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TEI新闻
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常见问题解答
TEI股票今天的价格是多少？
邓普顿新兴市场基金股票今天的定价为6.82。它在6.80 - 6.84范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到143。TEI的实时价格图表显示了这些更新。
邓普顿新兴市场基金股票是否支付股息？
邓普顿新兴市场基金目前的价值为6.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪TEI走势。
如何购买TEI股票？
您可以以6.82的当前价格购买邓普顿新兴市场基金股票。订单通常设置在6.82或7.12附近，而143和-0.15%显示市场活动。立即关注TEI的实时图表更新。
如何投资TEI股票？
投资邓普顿新兴市场基金需要考虑年度范围5.75 - 7.00和当前价格6.82。许多人在以6.82或7.12下订单之前，会比较2.10%和。实时查看TEI价格图表，了解每日变化。
邓普顿新兴市场基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，邓普顿新兴市场基金的最高价格是7.00。在5.75 - 7.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪邓普顿新兴市场基金的绩效。
邓普顿新兴市场基金股票的最低价格是多少？
邓普顿新兴市场基金（TEI）的最低价格为5.75。将其与当前的6.82和5.75 - 7.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEI股票是什么时候拆分的？
邓普顿新兴市场基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.80和11.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.80
- 开盘价
- 6.83
- 卖价
- 6.82
- 买价
- 7.12
- 最低价
- 6.80
- 最高价
- 6.84
- 交易量
- 143
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- -0.58%
- 年变化
- 11.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%