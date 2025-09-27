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TEI: 邓普顿新兴市场基金

6.82 USD 0.02 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEI汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点6.80和高点6.84进行交易。

关注邓普顿新兴市场基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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TEI新闻

常见问题解答

TEI股票今天的价格是多少？

邓普顿新兴市场基金股票今天的定价为6.82。它在6.80 - 6.84范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到143。TEI的实时价格图表显示了这些更新。

邓普顿新兴市场基金股票是否支付股息？

邓普顿新兴市场基金目前的价值为6.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪TEI走势。

如何购买TEI股票？

您可以以6.82的当前价格购买邓普顿新兴市场基金股票。订单通常设置在6.82或7.12附近，而143和-0.15%显示市场活动。立即关注TEI的实时图表更新。

如何投资TEI股票？

投资邓普顿新兴市场基金需要考虑年度范围5.75 - 7.00和当前价格6.82。许多人在以6.82或7.12下订单之前，会比较2.10%和。实时查看TEI价格图表，了解每日变化。

邓普顿新兴市场基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，邓普顿新兴市场基金的最高价格是7.00。在5.75 - 7.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪邓普顿新兴市场基金的绩效。

邓普顿新兴市场基金股票的最低价格是多少？

邓普顿新兴市场基金（TEI）的最低价格为5.75。将其与当前的6.82和5.75 - 7.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEI股票是什么时候拆分的？

邓普顿新兴市场基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.80和11.26%中可见。

日范围
6.80 6.84
年范围
5.75 7.00
前一天收盘价
6.80
开盘价
6.83
卖价
6.82
买价
7.12
最低价
6.80
最高价
6.84
交易量
143
日变化
0.29%
月变化
2.10%
6个月变化
-0.58%
年变化
11.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%