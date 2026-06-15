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TECB: iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

74.67 USD 0.62 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TECB за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.30, а максимальная — 74.80.

Следите за динамикой iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TECB сегодня?

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) сегодня оценивается на уровне 74.67. Инструмент торгуется в пределах 74.30 - 74.80, вчерашнее закрытие составило 74.05, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TECB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF?

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF в настоящее время оценивается в 74.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.52% и USD. Отслеживайте движения TECB на графике в реальном времени.

Как купить акции TECB?

Вы можете купить акции iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) по текущей цене 74.67. Ордера обычно размещаются около 74.67 или 74.97, тогда как 19 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TECB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TECB?

Инвестирование в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF предполагает учет годового диапазона 53.33 - 74.80 и текущей цены 74.67. Многие сравнивают 5.33% и 30.84% перед размещением ордеров на 74.67 или 74.97. Изучайте ежедневные изменения цены TECB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) за последний год составила 74.80. Акции заметно колебались в пределах 53.33 - 74.80, сравнение с 74.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) за год составила 53.33. Сравнение с текущими 74.67 и 53.33 - 74.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TECB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TECB?

В прошлом iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.05 и 30.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.30 74.80
Годовой диапазон
53.33 74.80
Предыдущее закрытие
74.05
Open
74.30
Bid
74.67
Ask
74.97
Low
74.30
High
74.80
Объем
19
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
5.33%
6-месячное изменение
30.84%
Годовое изменение
30.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%