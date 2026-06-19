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TECB: iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

74.42 USD 0.25 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TECB汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点74.40和高点74.73进行交易。

关注iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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TECB新闻

常见问题解答

TECB股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF股票今天的定价为74.42。它在74.40 - 74.73范围内交易，昨天的收盘价为74.67，交易量达到23。TECB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF目前的价值为74.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.08%和USD。实时查看图表以跟踪TECB走势。

如何购买TECB股票？

您可以以74.42的当前价格购买iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF股票。订单通常设置在74.42或74.72附近，而23和-0.39%显示市场活动。立即关注TECB的实时图表更新。

如何投资TECB股票？

投资iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF需要考虑年度范围53.33 - 74.80和当前价格74.42。许多人在以74.42或74.72下订单之前，会比较4.98%和。实时查看TECB价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF的最高价格是74.80。在53.33 - 74.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF的绩效。

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF（TECB）的最低价格为53.33。将其与当前的74.42和53.33 - 74.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TECB股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.67和30.08%中可见。

日范围
74.40 74.73
年范围
53.33 74.80
前一天收盘价
74.67
开盘价
74.71
卖价
74.42
买价
74.72
最低价
74.40
最高价
74.73
交易量
23
日变化
-0.33%
月变化
4.98%
6个月变化
30.40%
年变化
30.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%