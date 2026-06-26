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TDV: ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Курс TDV за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.63, а максимальная — 103.88.
Следите за динамикой ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDV сегодня?
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) сегодня оценивается на уровне 103.77. Инструмент торгуется в пределах 103.63 - 103.88, вчерашнее закрытие составило 103.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 103.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.30% и USD. Отслеживайте движения TDV на графике в реальном времени.
Как купить акции TDV?
Вы можете купить акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) по текущей цене 103.77. Ордера обычно размещаются около 103.77 или 104.07, тогда как 4 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDV?
Инвестирование в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 81.65 - 106.55 и текущей цены 103.77. Многие сравнивают 4.73% и 16.39% перед размещением ордеров на 103.77 или 104.07. Изучайте ежедневные изменения цены TDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) за последний год составила 106.55. Акции заметно колебались в пределах 81.65 - 106.55, сравнение с 103.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) за год составила 81.65. Сравнение с текущими 103.77 и 81.65 - 106.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDV?
В прошлом ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.97 и 25.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 103.97
- Open
- 103.74
- Bid
- 103.77
- Ask
- 104.07
- Low
- 103.63
- High
- 103.88
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 4.73%
- 6-месячное изменение
- 16.39%
- Годовое изменение
- 25.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%