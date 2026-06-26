КотировкиРазделы
Валюты / TDV
Назад в Рынок акций США

TDV: ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

103.77 USD 0.20 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDV за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.63, а максимальная — 103.88.

Следите за динамикой ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TDV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDV сегодня?

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) сегодня оценивается на уровне 103.77. Инструмент торгуется в пределах 103.63 - 103.88, вчерашнее закрытие составило 103.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 103.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.30% и USD. Отслеживайте движения TDV на графике в реальном времени.

Как купить акции TDV?

Вы можете купить акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) по текущей цене 103.77. Ордера обычно размещаются около 103.77 или 104.07, тогда как 4 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDV?

Инвестирование в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 81.65 - 106.55 и текущей цены 103.77. Многие сравнивают 4.73% и 16.39% перед размещением ордеров на 103.77 или 104.07. Изучайте ежедневные изменения цены TDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) за последний год составила 106.55. Акции заметно колебались в пределах 81.65 - 106.55, сравнение с 103.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) за год составила 81.65. Сравнение с текущими 103.77 и 81.65 - 106.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDV?

В прошлом ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.97 и 25.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.63 103.88
Годовой диапазон
81.65 106.55
Предыдущее закрытие
103.97
Open
103.74
Bid
103.77
Ask
104.07
Low
103.63
High
103.88
Объем
4
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
4.73%
6-месячное изменение
16.39%
Годовое изменение
25.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%