TDV: ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
今日TDV汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点103.27和高点103.38进行交易。
关注ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TDV股票今天的价格是多少？
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为103.27。它在103.27 - 103.38范围内交易，昨天的收盘价为103.77，交易量达到3。TDV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF目前的价值为103.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.69%和USD。实时查看图表以跟踪TDV走势。
如何购买TDV股票？
您可以以103.27的当前价格购买ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在103.27或103.57附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注TDV的实时图表更新。
如何投资TDV股票？
投资ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围81.65 - 106.55和当前价格103.27。许多人在以103.27或103.57下订单之前，会比较4.23%和。实时查看TDV价格图表，了解每日变化。
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF的最高价格是106.55。在81.65 - 106.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF的绩效。
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF（TDV）的最低价格为81.65。将其与当前的103.27和81.65 - 106.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDV股票是什么时候拆分的？
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.77和24.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 103.77
- 开盘价
- 103.38
- 卖价
- 103.27
- 买价
- 103.57
- 最低价
- 103.27
- 最高价
- 103.38
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 15.83%
- 年变化
- 24.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%