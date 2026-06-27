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TDV: ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

103.27 USD 0.50 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDV汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点103.27和高点103.38进行交易。

关注ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDV新闻

常见问题解答

TDV股票今天的价格是多少？

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为103.27。它在103.27 - 103.38范围内交易，昨天的收盘价为103.77，交易量达到3。TDV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF目前的价值为103.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.69%和USD。实时查看图表以跟踪TDV走势。

如何购买TDV股票？

您可以以103.27的当前价格购买ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在103.27或103.57附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注TDV的实时图表更新。

如何投资TDV股票？

投资ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围81.65 - 106.55和当前价格103.27。许多人在以103.27或103.57下订单之前，会比较4.23%和。实时查看TDV价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF的最高价格是106.55。在81.65 - 106.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF的绩效。

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF（TDV）的最低价格为81.65。将其与当前的103.27和81.65 - 106.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDV股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.77和24.69%中可见。

日范围
103.27 103.38
年范围
81.65 106.55
前一天收盘价
103.77
开盘价
103.38
卖价
103.27
买价
103.57
最低价
103.27
最高价
103.38
交易量
3
日变化
-0.48%
月变化
4.23%
6个月变化
15.83%
年变化
24.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%