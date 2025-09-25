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TDTF: FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund

23.29 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDTF за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.29, а максимальная — 23.33.

Следите за динамикой FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDTF сегодня?

FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) сегодня оценивается на уровне 23.29. Инструмент торгуется в пределах 23.29 - 23.33, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?

FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund в настоящее время оценивается в 23.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.00% и USD. Отслеживайте движения TDTF на графике в реальном времени.

Как купить акции TDTF?

Вы можете купить акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) по текущей цене 23.29. Ордера обычно размещаются около 23.29 или 23.59, тогда как 88 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDTF?

Инвестирование в FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund предполагает учет годового диапазона 22.93 - 24.48 и текущей цены 23.29. Многие сравнивают 0.04% и -4.24% перед размещением ордеров на 23.29 или 23.59. Изучайте ежедневные изменения цены TDTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) за последний год составила 24.48. Акции заметно колебались в пределах 22.93 - 24.48, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) за год составила 22.93. Сравнение с текущими 23.29 и 22.93 - 24.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDTF?

В прошлом FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и -4.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.29 23.33
Годовой диапазон
22.93 24.48
Предыдущее закрытие
23.32
Open
23.30
Bid
23.29
Ask
23.59
Low
23.29
High
23.33
Объем
88
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-4.24%
Годовое изменение
-4.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%