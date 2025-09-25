- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TDTF: FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
Курс TDTF за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.29, а максимальная — 23.33.
Следите за динамикой FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TDTF
- Tipping Point: Buy LTPZ
- Monthly Macro Monitor: Careful What You Wish For
- Weekly Market Pulse: The Pursuit Of Happiness
- Monthly Macro Monitor: Nothing To See Here
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- The Need To Diversify Diversifiers
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- Real Yields Near 20-Year Highs As Energy Shock Continues
- How TIPS Can Change Your Retirement Math For The Better
- 'Team Transitory' Holds For Now In The States
- The Market Is Not Very Nervous
- Oil, War And The Global Economy: The Market's Narrative In March 2026
- Weekly Market Pulse: War - What Is It Good For?
- Treasury Bond Yields Don’t Lie: But Wars Don’t Drive Them (US10Y)
- Monthly Macro Monitor: Plus ça Change
- Data Update 3 For 2026: The Trust Deficit - Bonds, Currencies, Gold And Bitcoin
- Compounding Opportunity
- How The Bubble Manipulates Time
- Tax-Loss Pouncing
- Monthly Macro Monitor: Investors & Voters Are In A Sour Mood
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- How Does The Federal Reserve Set Interest Rates?
- Weekly Economic Pulse: A Goldilocks Rate Cut
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDTF сегодня?
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) сегодня оценивается на уровне 23.29. Инструмент торгуется в пределах 23.29 - 23.33, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund в настоящее время оценивается в 23.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.00% и USD. Отслеживайте движения TDTF на графике в реальном времени.
Как купить акции TDTF?
Вы можете купить акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) по текущей цене 23.29. Ордера обычно размещаются около 23.29 или 23.59, тогда как 88 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDTF?
Инвестирование в FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund предполагает учет годового диапазона 22.93 - 24.48 и текущей цены 23.29. Многие сравнивают 0.04% и -4.24% перед размещением ордеров на 23.29 или 23.59. Изучайте ежедневные изменения цены TDTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) за последний год составила 24.48. Акции заметно колебались в пределах 22.93 - 24.48, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) за год составила 22.93. Сравнение с текущими 23.29 и 22.93 - 24.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDTF?
В прошлом FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и -4.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.32
- Open
- 23.30
- Bid
- 23.29
- Ask
- 23.59
- Low
- 23.29
- High
- 23.33
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -4.24%
- Годовое изменение
- -4.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%