TDTF: FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
今日TDTF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点23.28和高点23.31进行交易。
关注FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TDTF股票今天的价格是多少？
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund股票今天的定价为23.29。它在23.28 - 23.31范围内交易，昨天的收盘价为23.29，交易量达到89。TDTF的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund目前的价值为23.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.00%和USD。实时查看图表以跟踪TDTF走势。
如何购买TDTF股票？
您可以以23.29的当前价格购买FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund股票。订单通常设置在23.29或23.59附近，而89和-0.04%显示市场活动。立即关注TDTF的实时图表更新。
如何投资TDTF股票？
投资FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund需要考虑年度范围22.93 - 24.48和当前价格23.29。许多人在以23.29或23.59下订单之前，会比较0.04%和。实时查看TDTF价格图表，了解每日变化。
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund的最高价格是24.48。在22.93 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund的绩效。
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund（TDTF）的最低价格为22.93。将其与当前的23.29和22.93 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDTF股票是什么时候拆分的？
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.29和-4.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.29
- 开盘价
- 23.30
- 卖价
- 23.29
- 买价
- 23.59
- 最低价
- 23.28
- 最高价
- 23.31
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -4.24%
- 年变化
- -4.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%