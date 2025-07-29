Валюты / TDOC
TDOC: Teladoc Health Inc
7.87 USD 0.20 (2.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDOC за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.60, а максимальная — 7.88.
Следите за динамикой Teladoc Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.60 7.88
Годовой диапазон
6.35 15.21
- Предыдущее закрытие
- 7.67
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.87
- Ask
- 8.17
- Low
- 7.60
- High
- 7.88
- Объем
- 3.917 K
- Дневное изменение
- 2.61%
- Месячное изменение
- 4.24%
- 6-месячное изменение
- 0.25%
- Годовое изменение
- -14.08%
