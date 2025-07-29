Währungen / TDOC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TDOC: Teladoc Health Inc
8.13 USD 0.12 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDOC hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.12 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teladoc Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDOC News
- The Weight-Loss Craze Boosted The $186 Billion Telehealth Industry. What It Means For Investors.
- Teladoc (TDOC) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Hims & Hers Surges 64.1% in 6 Months: How to Play the Stock?
- Teladoc (TDOC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid Right Now
- Teladoc Health: The Upside Is Tantalizing, But The Risks Are Too High (NYSE:TDOC)
- Why Is Teladoc (TDOC) Up 4.6% Since Last Earnings Report?
- Hims & Hers Scales Growth Through Subscriptions and Care Expansion
- Teladoc: A Telehealth Titan in Trouble?
- IHF: Attractive U.S. Healthcare Valuations Amid Sector's Recovery (NYSEARCA:IHF)
- Hims & Hers Stock Plunges 21.3% in 3 Months: Time to Hold or Exit?
- 2 Stocks Down More Than 90% That Still Aren't Worth Buying
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- Stock Market Today: Hims & Hers Tumbles 12% on Revenue Miss Despite 73% Growth
- Teladoc (TDOC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Teladoc Health Q2 Loss Narrower Than Expected on Declining Expenses
- Teladoc (TDOC) Q2 Revenue Tops Estimates
- Teladoc stock holds steady as Stifel maintains $8 price target
- Cantor Fitzgerald lowers Teladoc stock price target to $10 from $12
- Needham reiterates Hold rating on Teladoc stock after Q2 results
- Teladoc Health Earnings: Not Dead Yet (NYSE:TDOC)
- Teladoc Health, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TDOC)
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.12 8.30
Jahresspanne
6.35 15.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.25
- Eröffnung
- 8.29
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Tief
- 8.12
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 193
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- 7.68%
- 6-Monatsänderung
- 3.57%
- Jahresänderung
- -11.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K