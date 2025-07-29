KurseKategorien
TDOC: Teladoc Health Inc

8.13 USD 0.12 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDOC hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.12 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teladoc Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDOC News

Tagesspanne
8.12 8.30
Jahresspanne
6.35 15.21
Vorheriger Schlusskurs
8.25
Eröffnung
8.29
Bid
8.13
Ask
8.43
Tief
8.12
Hoch
8.30
Volumen
193
Tagesänderung
-1.45%
Monatsänderung
7.68%
6-Monatsänderung
3.57%
Jahresänderung
-11.24%
