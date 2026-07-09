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TDF: Templeton Dragon Fund Inc

11.17 USD 0.11 (0.99%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDF за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.90, а максимальная — 11.23.

Следите за динамикой Templeton Dragon Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDF сегодня?

Templeton Dragon Fund Inc (TDF) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 10.90 - 11.23, вчерашнее закрытие составило 11.06, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Templeton Dragon Fund Inc?

Templeton Dragon Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.18% и USD. Отслеживайте движения TDF на графике в реальном времени.

Как купить акции TDF?

Вы можете купить акции Templeton Dragon Fund Inc (TDF) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 50 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDF?

Инвестирование в Templeton Dragon Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.26 - 12.20 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 3.23% и -1.93% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены TDF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Templeton Dragon Fund Inc?

Самая высокая цена Templeton Dragon Fund Inc (TDF) за последний год составила 12.20. Акции заметно колебались в пределах 10.26 - 12.20, сравнение с 11.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Templeton Dragon Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Templeton Dragon Fund Inc?

Самая низкая цена Templeton Dragon Fund Inc (TDF) за год составила 10.26. Сравнение с текущими 11.17 и 10.26 - 12.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDF?

В прошлом Templeton Dragon Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.06 и -0.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.90 11.23
Годовой диапазон
10.26 12.20
Предыдущее закрытие
11.06
Open
11.07
Bid
11.17
Ask
11.47
Low
10.90
High
11.23
Объем
50
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
-1.93%
Годовое изменение
-0.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%