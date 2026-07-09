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TDF: Templeton Dragon Fund Inc
Курс TDF за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.90, а максимальная — 11.23.
Следите за динамикой Templeton Dragon Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDF сегодня?
Templeton Dragon Fund Inc (TDF) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 10.90 - 11.23, вчерашнее закрытие составило 11.06, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Templeton Dragon Fund Inc?
Templeton Dragon Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.18% и USD. Отслеживайте движения TDF на графике в реальном времени.
Как купить акции TDF?
Вы можете купить акции Templeton Dragon Fund Inc (TDF) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 50 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDF?
Инвестирование в Templeton Dragon Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.26 - 12.20 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 3.23% и -1.93% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены TDF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Templeton Dragon Fund Inc?
Самая высокая цена Templeton Dragon Fund Inc (TDF) за последний год составила 12.20. Акции заметно колебались в пределах 10.26 - 12.20, сравнение с 11.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Templeton Dragon Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Templeton Dragon Fund Inc?
Самая низкая цена Templeton Dragon Fund Inc (TDF) за год составила 10.26. Сравнение с текущими 11.17 и 10.26 - 12.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDF?
В прошлом Templeton Dragon Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.06 и -0.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.06
- Open
- 11.07
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.90
- High
- 11.23
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- -0.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%