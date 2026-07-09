TDF: Templeton Dragon Fund Inc
今日TDF汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.07进行交易。
关注Templeton Dragon Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TDF股票今天的价格是多少？
Templeton Dragon Fund Inc股票今天的定价为11.04。它在10.93 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为11.17，交易量达到52。TDF的实时价格图表显示了这些更新。
Templeton Dragon Fund Inc股票是否支付股息？
Templeton Dragon Fund Inc目前的价值为11.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪TDF走势。
如何购买TDF股票？
您可以以11.04的当前价格购买Templeton Dragon Fund Inc股票。订单通常设置在11.04或11.34附近，而52和-0.27%显示市场活动。立即关注TDF的实时图表更新。
如何投资TDF股票？
投资Templeton Dragon Fund Inc需要考虑年度范围10.26 - 12.20和当前价格11.04。许多人在以11.04或11.34下订单之前，会比较2.03%和。实时查看TDF价格图表，了解每日变化。
Templeton Dragon Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Templeton Dragon Fund Inc的最高价格是12.20。在10.26 - 12.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Templeton Dragon Fund Inc的绩效。
Templeton Dragon Fund Inc股票的最低价格是多少？
Templeton Dragon Fund Inc（TDF）的最低价格为10.26。将其与当前的11.04和10.26 - 12.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDF股票是什么时候拆分的？
Templeton Dragon Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.17和-1.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.17
- 开盘价
- 11.07
- 卖价
- 11.04
- 买价
- 11.34
- 最低价
- 10.93
- 最高价
- 11.07
- 交易量
- 52
- 日变化
- -1.16%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- -3.07%
- 年变化
- -1.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%