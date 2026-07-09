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TDF: Templeton Dragon Fund Inc

11.04 USD 0.13 (1.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDF汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.07进行交易。

关注Templeton Dragon Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDF新闻

常见问题解答

TDF股票今天的价格是多少？

Templeton Dragon Fund Inc股票今天的定价为11.04。它在10.93 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为11.17，交易量达到52。TDF的实时价格图表显示了这些更新。

Templeton Dragon Fund Inc股票是否支付股息？

Templeton Dragon Fund Inc目前的价值为11.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪TDF走势。

如何购买TDF股票？

您可以以11.04的当前价格购买Templeton Dragon Fund Inc股票。订单通常设置在11.04或11.34附近，而52和-0.27%显示市场活动。立即关注TDF的实时图表更新。

如何投资TDF股票？

投资Templeton Dragon Fund Inc需要考虑年度范围10.26 - 12.20和当前价格11.04。许多人在以11.04或11.34下订单之前，会比较2.03%和。实时查看TDF价格图表，了解每日变化。

Templeton Dragon Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Templeton Dragon Fund Inc的最高价格是12.20。在10.26 - 12.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Templeton Dragon Fund Inc的绩效。

Templeton Dragon Fund Inc股票的最低价格是多少？

Templeton Dragon Fund Inc（TDF）的最低价格为10.26。将其与当前的11.04和10.26 - 12.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDF股票是什么时候拆分的？

Templeton Dragon Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.17和-1.34%中可见。

日范围
10.93 11.07
年范围
10.26 12.20
前一天收盘价
11.17
开盘价
11.07
卖价
11.04
买价
11.34
最低价
10.93
最高价
11.07
交易量
52
日变化
-1.16%
月变化
2.03%
6个月变化
-3.07%
年变化
-1.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%