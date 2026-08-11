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TDAX: TDAQ Lift ETF
Курс TDAX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.25, а максимальная — 24.48.
Следите за динамикой TDAQ Lift ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDAX сегодня?
TDAQ Lift ETF (TDAX) сегодня оценивается на уровне 24.33. Инструмент торгуется в пределах 24.25 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.35, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TDAQ Lift ETF?
TDAQ Lift ETF в настоящее время оценивается в 24.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.67% и USD. Отслеживайте движения TDAX на графике в реальном времени.
Как купить акции TDAX?
Вы можете купить акции TDAQ Lift ETF (TDAX) по текущей цене 24.33. Ордера обычно размещаются около 24.33 или 24.63, тогда как 113 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDAX?
Инвестирование в TDAQ Lift ETF предполагает учет годового диапазона 19.45 - 27.02 и текущей цены 24.33. Многие сравнивают 5.83% и 10.84% перед размещением ордеров на 24.33 или 24.63. Изучайте ежедневные изменения цены TDAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TDAQ Lift ETF?
Самая высокая цена TDAQ Lift ETF (TDAX) за последний год составила 27.02. Акции заметно колебались в пределах 19.45 - 27.02, сравнение с 24.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TDAQ Lift ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TDAQ Lift ETF?
Самая низкая цена TDAQ Lift ETF (TDAX) за год составила 19.45. Сравнение с текущими 24.33 и 19.45 - 27.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDAX?
В прошлом TDAQ Lift ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.35 и 1.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.35
- Open
- 24.42
- Bid
- 24.33
- Ask
- 24.63
- Low
- 24.25
- High
- 24.48
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 5.83%
- 6-месячное изменение
- 10.84%
- Годовое изменение
- 1.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%