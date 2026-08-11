КотировкиРазделы
Валюты / TDAX
Назад в Рынок акций США

TDAX: TDAQ Lift ETF

24.33 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDAX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.25, а максимальная — 24.48.

Следите за динамикой TDAQ Lift ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDAX сегодня?

TDAQ Lift ETF (TDAX) сегодня оценивается на уровне 24.33. Инструмент торгуется в пределах 24.25 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.35, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TDAQ Lift ETF?

TDAQ Lift ETF в настоящее время оценивается в 24.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.67% и USD. Отслеживайте движения TDAX на графике в реальном времени.

Как купить акции TDAX?

Вы можете купить акции TDAQ Lift ETF (TDAX) по текущей цене 24.33. Ордера обычно размещаются около 24.33 или 24.63, тогда как 113 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDAX?

Инвестирование в TDAQ Lift ETF предполагает учет годового диапазона 19.45 - 27.02 и текущей цены 24.33. Многие сравнивают 5.83% и 10.84% перед размещением ордеров на 24.33 или 24.63. Изучайте ежедневные изменения цены TDAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TDAQ Lift ETF?

Самая высокая цена TDAQ Lift ETF (TDAX) за последний год составила 27.02. Акции заметно колебались в пределах 19.45 - 27.02, сравнение с 24.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TDAQ Lift ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TDAQ Lift ETF?

Самая низкая цена TDAQ Lift ETF (TDAX) за год составила 19.45. Сравнение с текущими 24.33 и 19.45 - 27.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDAX?

В прошлом TDAQ Lift ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.35 и 1.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.25 24.48
Годовой диапазон
19.45 27.02
Предыдущее закрытие
24.35
Open
24.42
Bid
24.33
Ask
24.63
Low
24.25
High
24.48
Объем
113
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
5.83%
6-месячное изменение
10.84%
Годовое изменение
1.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%