TDAX: TDAQ Lift ETF
今日TDAX汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点24.05和高点24.32进行交易。
关注TDAQ Lift ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TDAX股票今天的价格是多少？
TDAQ Lift ETF股票今天的定价为24.05。它在24.05 - 24.32范围内交易，昨天的收盘价为24.33，交易量达到104。TDAX的实时价格图表显示了这些更新。
TDAQ Lift ETF股票是否支付股息？
TDAQ Lift ETF目前的价值为24.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪TDAX走势。
如何购买TDAX股票？
您可以以24.05的当前价格购买TDAQ Lift ETF股票。订单通常设置在24.05或24.35附近，而104和-1.07%显示市场活动。立即关注TDAX的实时图表更新。
如何投资TDAX股票？
投资TDAQ Lift ETF需要考虑年度范围19.45 - 27.02和当前价格24.05。许多人在以24.05或24.35下订单之前，会比较4.61%和。实时查看TDAX价格图表，了解每日变化。
TDAQ Lift ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TDAQ Lift ETF的最高价格是27.02。在19.45 - 27.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TDAQ Lift ETF的绩效。
TDAQ Lift ETF股票的最低价格是多少？
TDAQ Lift ETF（TDAX）的最低价格为19.45。将其与当前的24.05和19.45 - 27.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDAX股票是什么时候拆分的？
TDAQ Lift ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.33和0.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.33
- 开盘价
- 24.31
- 卖价
- 24.05
- 买价
- 24.35
- 最低价
- 24.05
- 最高价
- 24.32
- 交易量
- 104
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- 4.61%
- 6个月变化
- 9.57%
- 年变化
- 0.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%