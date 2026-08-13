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TDAX: TDAQ Lift ETF

24.05 USD 0.28 (1.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDAX汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点24.05和高点24.32进行交易。

关注TDAQ Lift ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TDAX股票今天的价格是多少？

TDAQ Lift ETF股票今天的定价为24.05。它在24.05 - 24.32范围内交易，昨天的收盘价为24.33，交易量达到104。TDAX的实时价格图表显示了这些更新。

TDAQ Lift ETF股票是否支付股息？

TDAQ Lift ETF目前的价值为24.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪TDAX走势。

如何购买TDAX股票？

您可以以24.05的当前价格购买TDAQ Lift ETF股票。订单通常设置在24.05或24.35附近，而104和-1.07%显示市场活动。立即关注TDAX的实时图表更新。

如何投资TDAX股票？

投资TDAQ Lift ETF需要考虑年度范围19.45 - 27.02和当前价格24.05。许多人在以24.05或24.35下订单之前，会比较4.61%和。实时查看TDAX价格图表，了解每日变化。

TDAQ Lift ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TDAQ Lift ETF的最高价格是27.02。在19.45 - 27.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TDAQ Lift ETF的绩效。

TDAQ Lift ETF股票的最低价格是多少？

TDAQ Lift ETF（TDAX）的最低价格为19.45。将其与当前的24.05和19.45 - 27.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDAX股票是什么时候拆分的？

TDAQ Lift ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.33和0.50%中可见。

日范围
24.05 24.32
年范围
19.45 27.02
前一天收盘价
24.33
开盘价
24.31
卖价
24.05
买价
24.35
最低价
24.05
最高价
24.32
交易量
104
日变化
-1.15%
月变化
4.61%
6个月变化
9.57%
年变化
0.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%