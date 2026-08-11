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TDAQ: TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Курс TDAQ за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.34, а максимальная — 27.53.
Следите за динамикой TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDAQ сегодня?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) сегодня оценивается на уровне 27.38. Инструмент торгуется в пределах 27.34 - 27.53, вчерашнее закрытие составило 27.44, а торговый объем достиг 725. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF в настоящее время оценивается в 27.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.27% и USD. Отслеживайте движения TDAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции TDAQ?
Вы можете купить акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) по текущей цене 27.38. Ордера обычно размещаются около 27.38 или 27.68, тогда как 725 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDAQ?
Инвестирование в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.70 - 29.35 и текущей цены 27.38. Многие сравнивают 3.36% и 10.18% перед размещением ордеров на 27.38 или 27.68. Изучайте ежедневные изменения цены TDAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Самая высокая цена TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) за последний год составила 29.35. Акции заметно колебались в пределах 22.70 - 29.35, сравнение с 27.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Самая низкая цена TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) за год составила 22.70. Сравнение с текущими 27.38 и 22.70 - 29.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDAQ?
В прошлом TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.44 и 10.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.44
- Open
- 27.46
- Bid
- 27.38
- Ask
- 27.68
- Low
- 27.34
- High
- 27.53
- Объем
- 725
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 3.36%
- 6-месячное изменение
- 10.18%
- Годовое изменение
- 10.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%