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TDAQ: TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

27.38 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDAQ за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.34, а максимальная — 27.53.

Следите за динамикой TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDAQ сегодня?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) сегодня оценивается на уровне 27.38. Инструмент торгуется в пределах 27.34 - 27.53, вчерашнее закрытие составило 27.44, а торговый объем достиг 725. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF в настоящее время оценивается в 27.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.27% и USD. Отслеживайте движения TDAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции TDAQ?

Вы можете купить акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) по текущей цене 27.38. Ордера обычно размещаются около 27.38 или 27.68, тогда как 725 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDAQ?

Инвестирование в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.70 - 29.35 и текущей цены 27.38. Многие сравнивают 3.36% и 10.18% перед размещением ордеров на 27.38 или 27.68. Изучайте ежедневные изменения цены TDAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?

Самая высокая цена TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) за последний год составила 29.35. Акции заметно колебались в пределах 22.70 - 29.35, сравнение с 27.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?

Самая низкая цена TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) за год составила 22.70. Сравнение с текущими 27.38 и 22.70 - 29.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDAQ?

В прошлом TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.44 и 10.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.34 27.53
Годовой диапазон
22.70 29.35
Предыдущее закрытие
27.44
Open
27.46
Bid
27.38
Ask
27.68
Low
27.34
High
27.53
Объем
725
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
10.18%
Годовое изменение
10.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%