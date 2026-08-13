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TDAQ: TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

27.25 USD 0.13 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDAQ汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.50进行交易。

关注TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TDAQ股票今天的价格是多少？

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票今天的定价为27.25。它在27.21 - 27.50范围内交易，昨天的收盘价为27.38，交易量达到608。TDAQ的实时价格图表显示了这些更新。

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票是否支付股息？

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF目前的价值为27.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.75%和USD。实时查看图表以跟踪TDAQ走势。

如何购买TDAQ股票？

您可以以27.25的当前价格购买TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票。订单通常设置在27.25或27.55附近，而608和-0.91%显示市场活动。立即关注TDAQ的实时图表更新。

如何投资TDAQ股票？

投资TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF需要考虑年度范围22.70 - 29.35和当前价格27.25。许多人在以27.25或27.55下订单之前，会比较2.87%和。实时查看TDAQ价格图表，了解每日变化。

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF的最高价格是29.35。在22.70 - 29.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF的绩效。

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票的最低价格是多少？

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF（TDAQ）的最低价格为22.70。将其与当前的27.25和22.70 - 29.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDAQ股票是什么时候拆分的？

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.38和9.75%中可见。

日范围
27.21 27.50
年范围
22.70 29.35
前一天收盘价
27.38
开盘价
27.50
卖价
27.25
买价
27.55
最低价
27.21
最高价
27.50
交易量
608
日变化
-0.47%
月变化
2.87%
6个月变化
9.66%
年变化
9.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%