TDAQ: TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
今日TDAQ汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.50进行交易。
关注TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
TDAQ股票今天的价格是多少？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票今天的定价为27.25。它在27.21 - 27.50范围内交易，昨天的收盘价为27.38，交易量达到608。TDAQ的实时价格图表显示了这些更新。
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票是否支付股息？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF目前的价值为27.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.75%和USD。实时查看图表以跟踪TDAQ走势。
如何购买TDAQ股票？
您可以以27.25的当前价格购买TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票。订单通常设置在27.25或27.55附近，而608和-0.91%显示市场活动。立即关注TDAQ的实时图表更新。
如何投资TDAQ股票？
投资TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF需要考虑年度范围22.70 - 29.35和当前价格27.25。许多人在以27.25或27.55下订单之前，会比较2.87%和。实时查看TDAQ价格图表，了解每日变化。
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF的最高价格是29.35。在22.70 - 29.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF的绩效。
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF股票的最低价格是多少？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF（TDAQ）的最低价格为22.70。将其与当前的27.25和22.70 - 29.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDAQ股票是什么时候拆分的？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.38和9.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.38
- 开盘价
- 27.50
- 卖价
- 27.25
- 买价
- 27.55
- 最低价
- 27.21
- 最高价
- 27.50
- 交易量
- 608
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 2.87%
- 6个月变化
- 9.66%
- 年变化
- 9.75%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%